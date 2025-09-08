Köszönetet mondott a hálás édesanya a mentősöknek

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható levelet. Mint írja a hálás szülő,

"Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam!

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!"

Korábban is többször írtak már köszönő leveleket, melyben megköszönik a mindennapi hősök kitartó és elhivatott munkáját.