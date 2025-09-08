Hétköznapi hősök
1 órája
Köszönetet mondott a hálás szülő a mentősöknek
A mentősök ismét segítettek, ahol tudtak.
Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható levelet. Mint írja a hálás szülő,
"Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam!
Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!
További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!"
Korábban is többször írtak már köszönő leveleket, melyben megköszönik a mindennapi hősök kitartó és elhivatott munkáját.
