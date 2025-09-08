szeptember 8., hétfő

Hétköznapi hősök

1 órája

Köszönetet mondott a hálás szülő a mentősöknek

Címkék#kisfiú#szülőkkel#mentő

A mentősök ismét segítettek, ahol tudtak.

Vaol.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható levelet. Mint írja a hálás szülő, 

"Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam! 

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

További sok kitartást kívánok minden kollégájuknak!"

Korábban is többször írtak már köszönő leveleket, melyben megköszönik a mindennapi hősök kitartó és elhivatott munkáját.

 

 

