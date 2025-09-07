2 órája
Élő adásban szól Kötcséről a miniszterelnök – indul az ősz
Kötcse vasárnap ismét a figyelem középpontjába került. A Polgári Pikniken Orbán Viktor hagyományosan beszéddel indítja az őszi politikai idényt. Élőben számolunk be a kötcsei piknik legfontosabb eseményeiről.
A kormányfő most először nemcsak a résztvevőknek, hanem élőben az egész országnak üzen a kötcsei piknikről, 16 órától közvetítik a felszólalását. Várhatóan a 2026-os választások stratégiájáról, a nemzetközi válságok kezeléséről és a gazdasági ellenállóképesség erősítéséről beszél.
Az elmúlt évek kötcsei üzenetei mindig meghatározták a politikai napirendet: 2018-ban az EP-kampány, 2023-ban külpolitikai értékelés, 2024-ben gazdasági semlegesség dominált. A mai beszéd új fejezetet nyithat.
Mi történt Orbán Viktor kötcsei beszéde előtt?
Mutatjuk a nap eseményeit!
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
A számok mutatják, hol a hiba
A miniszterelnök felidézte: 2008-ban az EU még a világ gazdasági teljesítményének 25 százalékát adta, míg az Egyesült Államok 23-at. Ma az arány megfordult, az amerikaiak 27, az európaiak viszont csupán 17 százalékot képviselnek. „Ez egyértelműen a rossz európai vezetés következménye” – hangsúlyozta.
Szétszabdalhatják Ukrajnát
A kormányfő hangsúlyozta: Ukrajna sorsa megpecsételődni látszik, az ország felosztása már megkezdődött. „Orosz zóna már létezik, a vita ma csak arról szól, hány megyét tartalmazzon” – mondta. Orbán Viktor szerint Ukrajna három részre szakad: orosz övezetre, egy demilitarizált területre, valamint egy nyugati zónára
Ez lesz az utolsó uniós költségvetés?
A miniszterelnök szerint az Európai Unió jelenleg a szétfeslés állapotába lépett, és ha ez így folytatódik, a szervezet legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni.
Ez lesz az Unió utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás
– fogalmazott.
A kormányfő hangsúlyozta, a kiút az unió mélyreható átszervezése, amelyet ő egy „körkörös Európa” modelljében lát. Ebben a tagállamok eltérő szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz. Az első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán két területen akarnak együttműködni: a katonai biztonságban és az energiabiztonságban. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.
A második kör a közös piacot jelentené. Ebben az övezetben azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz. A harmadik a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.
A negyedik, legbelső kör pedig a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.
A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.
Ha nem állunk át erre a rendre, az unió szétbomlik
– emelte ki.
Orbén Viktor Kníáról, Unióról, Lengyelországról
A kormányfő szerint az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot, és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni, és beismerte, hogy az Európai Unió gyenge, az orosz-ukrán háborút megnyerte Oroszország, és hogy nem mindenben lehet behozni Kína előnyét.
Lengyelország helyzetét viszont pozitívan látja Orbán Viktor. Mint mondta, ott szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.
Nyugat-Európa a tönk szélére sodródott
Orbén Viktor szerint a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg. Mindemellett a kormányfő szerint az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni. Ennek fényében mi történik Európában? Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha.
Fordulat a nagyvilágban
Orbán Viktor szerint az Egyesült Államokban az új elnökkel új stratégia is jött:
- felismerték, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az USA le fog maradni.
- Beismerték, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni.
- Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte.
- Szembenéztek azzal is, hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben a katonai jelenlét tekintetében: Kína ugyanis lassan de biztosan integrálni fogja a térséget a saját gazdaságába.
- És beismerték azt is, hogy az Európai Unió gyenge marad.
Nagyotmondás helyett betartott ígéretek
A Magyar Nemzet is idézi Orbán Viktor kötcsei beszédét, amelyben a miniszterelnök világosság tette: az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta.
„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”
– mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés: kiben lehet bízni?
A miniszterelnök szerint a Magyar Péterék nyíltan vállalták, hogy mást tennének kormányon, mint amit most ígérnek. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli.
− Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – utalt a miniszterelnök Magyar Péterre.
Ruszin-Szendi nem bírta a gyér érdeklődést?
Lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a gyér érdeklődést nem tudta feldolgozni, ezért vetette latba a testi erejét?
Méghozzá a Mandiner újságírója ellen, ahgy arról a portál beszámolt.
Mi várható?
Az Origó szerint ezek lesznek a fő témák ma Kötcsén.