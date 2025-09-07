Élő adásban szól Kötcséről a miniszterelnök – indul az ősz

A kormányfő most először nemcsak a résztvevőknek, hanem élőben az egész országnak üzen a kötcsei piknikről, 16 órától közvetítik a felszólalását. Várhatóan a 2026-os választások stratégiájáról, a nemzetközi válságok kezeléséről és a gazdasági ellenállóképesség erősítéséről beszél.

Orbán Viktor idén is kijelöli az utat a kötcsei pikniken

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az elmúlt évek kötcsei üzenetei mindig meghatározták a politikai napirendet: 2018-ban az EP-kampány, 2023-ban külpolitikai értékelés, 2024-ben gazdasági semlegesség dominált. A mai beszéd új fejezetet nyithat.

Mi történt Orbán Viktor kötcsei beszéde előtt?

Mutatjuk a nap eseményeit!

