1 órája
Élő adásban szól Kötcséről a miniszterelnök – indul az ősz
Kötcse vasárnap ismét a figyelem középpontjába került. A Polgári Pikniken Orbán Viktor hagyományosan beszéddel indítja az őszi politikai idényt. Élőben számolunk be a kötcsei piknik legfontosabb eseményeiről.
A kormányfő most először nemcsak a résztvevőknek, hanem élőben az egész országnak üzen a kötcsei piknikről, 16 órától közvetítik a felszólalását. Várhatóan a 2026-os választások stratégiájáról, a nemzetközi válságok kezeléséről és a gazdasági ellenállóképesség erősítéséről beszél.
Az elmúlt évek kötcsei üzenetei mindig meghatározták a politikai napirendet: 2018-ban az EP-kampány, 2023-ban külpolitikai értékelés, 2024-ben gazdasági semlegesség dominált. A mai beszéd új fejezetet nyithat.
Mi történt Orbán Viktor kötcsei beszéde előtt?
Mutatjuk a nap eseményeit!
Ruszin-Szendi nem bírta a gyér érdeklődést?
Lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a gyér érdeklődést nem tudta feldolgozni, ezért vetette latba a testi erejét?
Méghozzá a Mandiner újságírója ellen, ahgy arról a portál beszámolt.
Mi várható?
Az Origó szerint ezek lesznek a fő témák ma Kötcsén.