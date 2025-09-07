szeptember 7., vasárnap

1 órája

Élő adásban szól Kötcséről a miniszterelnök – indul az ősz

Címkék#Orbán Viktor#kötcsei piknik#beszéd

Kötcse vasárnap ismét a figyelem középpontjába került. A Polgári Pikniken Orbán Viktor hagyományosan beszéddel indítja az őszi politikai idényt. Élőben számolunk be a kötcsei piknik legfontosabb eseményeiről.

Vaol.hu

A kormányfő most először nemcsak a résztvevőknek, hanem élőben az egész országnak üzen a kötcsei piknikről, 16 órától közvetítik a felszólalását. Várhatóan a 2026-os választások stratégiájáról, a nemzetközi válságok kezeléséről és a gazdasági ellenállóképesség erősítéséről beszél. 

Orbán Viktor idén is kijelöli az utat a kötcsei pikniken
Orbán Viktor idén is kijelöli az utat a kötcsei pikniken 
Forrás:  MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az elmúlt évek kötcsei üzenetei mindig meghatározták a politikai napirendet: 2018-ban az EP-kampány, 2023-ban külpolitikai értékelés, 2024-ben gazdasági semlegesség dominált. A mai beszéd új fejezetet nyithat.

Mi történt Orbán Viktor kötcsei beszéde előtt?

Mutatjuk a nap eseményeit!
 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Ruszin-Szendi nem bírta a gyér érdeklődést?

Lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a gyér érdeklődést nem tudta feldolgozni, ezért vetette latba a testi erejét?

Méghozzá a Mandiner újságírója ellen, ahgy arról a portál beszámolt.

Mi várható?

Az Origó szerint ezek lesznek a fő témák ma Kötcsén. 

