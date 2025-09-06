szeptember 6., szombat

Mire jó? Milyen jótékony hatása van?

1 órája

Kovászos uborka nem csak nyáron! – a ropogós savanyúság titkai

Címkék#kovászos uborka#kovászos kenyér#fokhagyma#só#kapor

Kevés olyan étel van, ami ennyire szorosan kapcsolódik a magyar nyárhoz, mint a frissen érlelt savanyúság. A kovászos uborka nemcsak különleges ízével hódít, hanem egészségünkre is számos jótékony hatással bír.

Merklin Tímea
Kovászos uborka nem csak nyáron! – a ropogós savanyúság titkai

Kovászos uborka a lefüggönyözött ablakban: egy virág, egy kovászos uborkás üveg. Félárnyékban érik.

Fotó: Merklin Tímea

A kovászos uborka frissítő és étvágygerjesztő kísérője a főételeknek. Rántott hús, paprikás krumpli vagy éppen gulyás mellé is remekül illik. Probiotikus hatásának köszönhetően hozzájárul a bélflóra egyensúlyához, segíti az emésztést, és természetes módon támogatja az immunrendszert.

kovászos uborka
Kovászos uborka: alul fokhagyma, felül kapor és kovászos kenyér. Az üveg félárnyékos helyen áll 3-4 napig, lefedve kistányérral. Fotó: Merklin Tímea

Mikor jó a kovászos uborka?

A kovászos uborka akkor a legfinomabb, amikor már átjárta a kapor és a fűszerek íze, de az uborka még roppanós maradt. Ez általában 3–5 nap érlelés után következik be. A pontos érlelési idő a hőmérséklettől is függ: melegebb napokon hamarabb elkészül.

  • Mitől lesz ropogós a kovászos uborka? - A ropogós kovászos uborka titka a friss alapanyag. Csak feszes, kemény húsú uborkát érdemes választani. A só aránya is fontos: literenként 1 púpos evőkanál só biztosítja a megfelelő fermentációt. A jó minőségű kovászos kenyér segíti az erjedést, ami garantálja a kívánt roppanós állagot.
  • Miért puhul meg a kovászos uborka? - Ha az uborka nem elég friss, túl meleg helyen áll, vagy nem megfelelő a só aránya, könnyen megpuhulhat. A klóros csapvíz szintén ronthat a minőségen. Érdemes szűrt vagy forralt, majd lehűtött vizet használni a készítéshez.
  • Meddig áll el a kovászos uborka? - A kovászos uborka frissen a legízletesebb, de hűtőszekrényben akár 2–3 hétig is fogyasztható. Ha télire is szeretnénk eltenni, érdemes hidegen savanyítva üvegekben tárolni, így a nyár ízét hónapokkal később is élvezhetjük.

 

A kovászos uborka jótékony hatása

 A kovászos uborka igazi vitaminbomba: támogatja a bélrendszert, erősíti az immunrendszert és segíti az emésztést. Természetes probiotikum tartalmával hozzájárul a szervezet egészséges működéséhez, miközben finom és hagyományos magyar savanyúság. 

További kovászos uborka receptek itt olvashatók. 

 

