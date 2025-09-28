Szombathelyi Közgyűlés: ingatlant vásárolhat az egyházmegye, terítéken a lakásrendelet

Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány elnöke a közösségi oldalán előre jelezte: a szombathelyi közgyűlés szeptemberi ülésén átadják a felsőcsatári tábor megmentése érdekében indított kampány során összegyűlt 3300 aláírást. - Eredetileg azt reméltük, hogy a felsőcsatári tábornál egy helyszíni bejárással egybekötött sajtónyilvános eseményen tudjuk majd ezt megtenni, de erre most nem volt lehetőség. - A szombathelyi önkormányzat tagjait, egy képviselő kivételével már végiglátogattuk fogadó óráikon. Volt akivel csak pár perces beszélgetésre futotta, de akadt olyan politikus is akivel másfél órás tartalmas diskurzus alakult ki. Így nem minden előzmény nélküli a dolog, de mindenképpen jelképes aktusról van szó, mely lezár egy időszakot - olvasható a bejegyzésben.

Ülésezik a Szombathelyi Közgyűlés

Fotó: © Cseh Gábor

A Szombathelyi Közgyűlés előtt a felsőcsatári tábor ügye

Korábban megírtuk, a Kerekerdő Alapítvány 2023. második felében kampányt indított a gyermektábor megmentésére. A kampány célja, hogy az illetékes döntéshozók megtegyék a szükséges lépéseket a felsőcsatári tábor felújítására, hogy az ne váljon az enyészet áldozatává, illetve önös üzleti magánérdekek martalékává.

Több technikai jelellegű napirend kerül a városatyák elé, hamarosan kiderül, ez mennyiben nyomja rá bélyegét a hangulatra.

Új intézménye lehet a városnak

Az előterjesztés szerint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése december 31-vel jogutód nélkül megszünteti a Szombathelyi Parkfenntartási Kft.-t, feladatainak ellátására pedig költségvetési szervet alapít 2026. január 1. napjával Szombathelyi Parkfenntartó Intézmény névvel.

Vezetői pályázatokat írnak ki

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény; a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat; a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatói kinevezése évvégén lejár, a posztokra új vezetői pályázatokat írnak ki.

Újabb ingatlant vásárolna a Szombathelyi Egyházmegye

Mintegy 95,5 millió forintért megvásárolná a Szombathelyi Egyházmegye a Petőfi Sándor utca 8. alatt lévő, földszinti, 794 négyzetméteres ingatlant. Az előterjesztési anyagból kiderül, a szomszédos épületben működő Boldog Salkaházi Sára Technikum erre terjeszkedne továb