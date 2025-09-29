Szeptemberi közgyűlés: felsőcsatári tábor, Haladás, galambok, lakásrendelet - összefoglaltuk a legfontosabb döntéseket

Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány elnökének felszólalásával kezdődött a Szombathelyi Közgyűlés első őszi ülése. Egyúttal átadta azt a több mint 3300 aláírást tartalmazó kötetet, petíciót, amely a felsőcsatári tábor megmentéséért gyűlt össze. Kiemelte: rövidtávon állatmegóvást, középtávon pályázati lehetőséget szeretnének. Nemény András polgármester elmondta, személyesen egyetért az üggyel, de az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi lehetősége a felújításra költeni, pedig szakvélemény van róla: táboroztatásra jelen körülmények között nem alkalmas az épület. Később felmerült, esetleg vármegyei szinten kellen pályázni a renoválásra.

Összeült a szombathelyi közgyűlés

Fotó: Cseh Gábor

Eljön a szombathelyi futball újabb aranykora?

Bár szombaton sajtótájékoztatón bejelentették, a közgyűlési döntés után hivatalossá is vált: svájci befektető érkezik a Haladás 1919 Kft.-hez. Nemény András polgármester kiemelte: olyan szakmai befektetőcsoporttal sikerült megállapodást kötni, amely már bizonyított. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, amely átlátható működést hoz az utánpótlástól a felnőtt csapatig. Illés Károly önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: minden lehetőséget meg kell ragadni, meg kell adni az esélyt az együttműködésnek. Reméli, a szombathelyi futball újabb aranykora jön el.

A közgyűlés előtt a lakásrendelet

Horváth Soma alpolgármester bejelentette, jövő héten munkába áll a Sólyom akciócsoport a Domus üzletközpontnál, megkezdődik a galambmentesítés. A ketreces megoldással a tervek szerint kéthetente 200-250 galambot fognak be.

Az önkormányzati lakbérek emeléséről és a méltányossági lakbértámogatás bevezetéséről is döntött a szombathelyi közgyűlés. Czeglédy Csaba, a Szociális és Lakásbizottság elnöke kifejtette: az önkormányzati bérlakások lakbére a 2006-os szinten vannak. Ez sokaknak segítség, de társadalmilag igazságtalan helyzet teremtődött. A legrászorultabbaknak bevezetik a méltányossági lakbértámogatást.