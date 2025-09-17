46 perce
Elkezdődött a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia
Szerdán kezdődött, péntekig tart a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) szervezésében a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia a Zwingerben. Az idén a jövőre helyezik a hangsúlyt.
Témáit tekintve nemcsak KRAFT-fókuszú, azaz a regionális újjáépítésre és a fenntartható megoldásokra összpontosító előadásokat tartogat a három nap, hanem Blue Sky, azaz komplex globális kérdésekkel foglalkozókat is, amelyek az ENSZ Egyetem tervezett kőszegi intézetének kutatásaihoz kapcsolódó jövőkutatásról, mesterséges intelligenciáról, valamint különböző válsághelyzetekről szólnak. Az előadásokat a világ minden tájáról érkező neves kutatók tartják.
KRAFT-konferencia: nemcsak a tudományról szól
A KRAFT nemcsak a tudományról szól, hanem a kultúráról, a kreativitásról és az inspirációról is: szeptember 18-án, csütörtökön a kőszegi Zsinagógában rendezik meg a Vukán Kreatív Művészet improvizációs versenyt, amely eredményeképp 18 órakor egy egyedülálló közös koncerten csillogtatják meg tudásukat a versenyzők. A nagyközönség számára a koncert nyitott, a belépés ingyenes.