Az idén a jövőre helyezik a hangsúlyt

1 órája

Elkezdődött a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia

Címkék#IASK#ENSZ Egyetem#Vukán Kreatív Művészet#Miszlivetz Ferenc

Szerdán kezdődött, péntekig tart a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) szervezésében a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia a Zwingerben. Az idén a jövőre helyezik a hangsúlyt.

Tóth Katalin

Témáit tekintve nemcsak KRAFT-fókuszú, azaz a regionális újjáépítésre és a fenntartható megoldásokra összpontosító előadásokat tartogat a három nap, hanem Blue Sky, azaz komplex globális kérdésekkel foglalkozókat is, amelyek az ENSZ Egyetem tervezett kőszegi intézetének kutatásaihoz kapcsolódó jövőkutatásról, mesterséges intelligenciáról, valamint különböző válsághelyzetekről szólnak. Az előadásokat a világ minden tájáról érkező neves kutatók tartják. 

a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia
Básthy Béla, Kőszeg polgármestere és Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia szerdai megnyitóján.
Fotó: Lipi Gergely/ iASK

KRAFT-konferencia: nemcsak a tudományról szól

A KRAFT nemcsak a tudományról szól, hanem a kultúráról, a kreativitásról és az inspirációról is: szeptember 18-án, csütörtökön a kőszegi Zsinagógában rendezik meg a Vukán Kreatív Művészet improvizációs versenyt, amely eredményeképp 18 órakor egy egyedülálló közös koncerten csillogtatják meg tudásukat a versenyzők. A nagyközönség számára a koncert nyitott, a belépés ingyenes. 


 

 

 

