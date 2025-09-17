Elkezdődött a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia

Témáit tekintve nemcsak KRAFT-fókuszú, azaz a regionális újjáépítésre és a fenntartható megoldásokra összpontosító előadásokat tartogat a három nap, hanem Blue Sky, azaz komplex globális kérdésekkel foglalkozókat is, amelyek az ENSZ Egyetem tervezett kőszegi intézetének kutatásaihoz kapcsolódó jövőkutatásról, mesterséges intelligenciáról, valamint különböző válsághelyzetekről szólnak. Az előadásokat a világ minden tájáról érkező neves kutatók tartják.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere és Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója a XI. Nemzetközi KRAFT és Blue Sky Konferencia szerdai megnyitóján.

Fotó: Lipi Gergely/ iASK

KRAFT-konferencia: nemcsak a tudományról szól

A KRAFT nemcsak a tudományról szól, hanem a kultúráról, a kreativitásról és az inspirációról is: szeptember 18-án, csütörtökön a kőszegi Zsinagógában rendezik meg a Vukán Kreatív Művészet improvizációs versenyt, amely eredményeképp 18 órakor egy egyedülálló közös koncerten csillogtatják meg tudásukat a versenyzők. A nagyközönség számára a koncert nyitott, a belépés ingyenes.



