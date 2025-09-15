2 órája
Ez miatt a KRESZ-kérdés miatt bukják legtöbben a vizsgát, te tudnád?
Ha igazán profi vagy, nem hibázol! Az elsőbbségadás szabályai azonban sokszor megtréfálják az autósokat, ilyen helyzetet mutat most ez a KRESZ-teszt. A helyszínen még lehet, hogy jól is döntenél, de amikor csak képet látsz róla, nem biztos, hogy fel tudsz idézni minden szabályt, amit figyelembe kell ilyenkor venni. Te bebuknád a vizsgát ezzel a képes feladattal?
Képzeld el a szituációt: a kereszteződésben három jármű és egy gyalogos várakozik. A KRESZ-teszt most arra kíváncsi, ki indulhat el legelőször. Annyit segítünk, ne automatikusan gondolkodj, mert úgy nem lesz jó!
Ezért nehéz ez a feladvány
A feladat nehézsége abban rejlik, hogy több szabályt kell egyszerre alkalmazni, és sokan hajlamosak csak egyetlen szempont alapján dönteni. Aki reflexből dönt, az hibázni fog. Sokan ugyanis automatikusan úgy gondolják, hogy a gyalogos után a kerékpáros következik, ám a táblák és a kanyarodási szabályok más sorrendet határoznak meg.
A KRESZ-teszt helyes megoldása
A gyalogosnak van elsőbbsége, ezért ő haladhat át elsőként. Utána nem a kerékpáros következik, mivel STOP-tábla kötelezi a megállásra. Másodikként így a motoros mehet tovább, majd a biciklis követi, kis ívben kanyarodva. Végül az autó indulhat, amelynek szintén meg kell állnia a STOP-táblánál, és kanyarodás közben elsőbbséget kell adnia a kerékpárosnak, ezt mondja ki a KRESZ.
Miért ez a sorrend a KRESZ-tesztben?
- A gyalogosnak elsőbbsége van, ha gyalogátkelőhelyen vagy amikor annak jogszabályban biztosított elsőbbsége van — a feladványban ez ilyen helyzet.
- A STOP-tábla kötelező megállást ír elő. Az, akinek STOP-táblája van, nem indulhat el addig, amíg nem állt meg, és meg nem győződött arról, hogy szabad az út.
- Kanyarodáskor elsőbbséget kell adni azoknak, akik az útkereszteződésben egyenesen haladnak vagy más irányból érkeznek, ha a szabályok szerint nekik van elsőbbsége. Az autósnak figyelembe kell vennie, hogy bicikli is van, akinek elsőbbsége van az útviszonyok és a táblák alapján.
Mutatjuk, mire kell figyelni, hogy soha ne téveszd el
Első: a gyalogos
Mindig nézd meg, van-e gyalogátkelőhely. A gyalogosnak elsőbbsége van, ha le akar lépni, vagy már az úton van. Ha te kanyarodsz, különösen figyelj: kanyarodó járműnek mindig elsőbbséget kell adnia a gyalogosnak.
Ezért a feladványban a gyalogos mehetett legelőször.
Második: a táblák
Van-e STOP-tábla → kötelező teljes megállás, és minden másnak elsőbbsége van, akinek nincs ilyen táblája.
Van-e Elsőbbségadás kötelező tábla → meg kell adnod az elsőbbséget, de nem kötelező megállni, ha nem jön senki.
Ha nincs tábla → akkor jobbról érkezőnek elsőbbsége van (jobbkéz-szabály).
A példában a motorosnak nem volt STOP-táblája, ezért ő indulhatott a gyalogos után.
Harmadik: a kanyarodás
Egyenesen haladónak általában előnye van a kanyarodóval szemben.
Balra kanyarodásnál a szemből érkező egyenesen haladónak (vagy jobbra kanyarodónak) elsőbbsége van.
Az autós a példában kanyarodott, ezért a bicikli (aki egyenesen ment volna) megelőzi.
Negyedik: a sorrend felállítása
Mindig így gondolkodj lépésről lépésre:
Van gyalogos? → ha igen, ő az első.
Ki az, akinek nincs STOP vagy elsőbbségadás táblája? → ő következik.
STOP-osok közül a jobbkéz-szabály dönt.
Kanyarodók csak a végén (mert elsőbbséget kell adniuk).
