Ez miatt a KRESZ-kérdés miatt bukják legtöbben a vizsgát, te tudnád?

Képzeld el a szituációt: a kereszteződésben három jármű és egy gyalogos várakozik. A KRESZ-teszt most arra kíváncsi, ki indulhat el legelőször. Annyit segítünk, ne automatikusan gondolkodj, mert úgy nem lesz jó!

KRESZ-teszt: Te tudnád a megfejtést?

Forrás: Repost

Ezért nehéz ez a feladvány

A feladat nehézsége abban rejlik, hogy több szabályt kell egyszerre alkalmazni, és sokan hajlamosak csak egyetlen szempont alapján dönteni. Aki reflexből dönt, az hibázni fog. Sokan ugyanis automatikusan úgy gondolják, hogy a gyalogos után a kerékpáros következik, ám a táblák és a kanyarodási szabályok más sorrendet határoznak meg.

A KRESZ-teszt helyes megoldása

A gyalogosnak van elsőbbsége, ezért ő haladhat át elsőként. Utána nem a kerékpáros következik, mivel STOP-tábla kötelezi a megállásra. Másodikként így a motoros mehet tovább, majd a biciklis követi, kis ívben kanyarodva. Végül az autó indulhat, amelynek szintén meg kell állnia a STOP-táblánál, és kanyarodás közben elsőbbséget kell adnia a kerékpárosnak, ezt mondja ki a KRESZ.

Miért ez a sorrend a KRESZ-tesztben?

A gyalogosnak elsőbbsége van, ha gyalogátkelőhelyen vagy amikor annak jogszabályban biztosított elsőbbsége van — a feladványban ez ilyen helyzet. A STOP-tábla kötelező megállást ír elő. Az, akinek STOP-táblája van, nem indulhat el addig, amíg nem állt meg, és meg nem győződött arról, hogy szabad az út. Kanyarodáskor elsőbbséget kell adni azoknak, akik az útkereszteződésben egyenesen haladnak vagy más irányból érkeznek, ha a szabályok szerint nekik van elsőbbsége. Az autósnak figyelembe kell vennie, hogy bicikli is van, akinek elsőbbsége van az útviszonyok és a táblák alapján.

Mutatjuk, mire kell figyelni, hogy soha ne téveszd el

Első: a gyalogos

Mindig nézd meg, van-e gyalogátkelőhely. A gyalogosnak elsőbbsége van, ha le akar lépni, vagy már az úton van. Ha te kanyarodsz, különösen figyelj: kanyarodó járműnek mindig elsőbbséget kell adnia a gyalogosnak.

Ezért a feladványban a gyalogos mehetett legelőször.

Második: a táblák

Van-e STOP-tábla → kötelező teljes megállás, és minden másnak elsőbbsége van, akinek nincs ilyen táblája.