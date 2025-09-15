szeptember 15., hétfő

1 órája

Ez miatt a KRESZ-kérdés miatt bukják legtöbben a vizsgát, te tudnád?

Címkék#jobbkéz#kresz teszt#sorrend

Ha igazán profi vagy, nem hibázol! Az elsőbbségadás szabályai azonban sokszor megtréfálják az autósokat, ilyen helyzetet mutat most ez a KRESZ-teszt. A helyszínen még lehet, hogy jól is döntenél, de amikor csak képet látsz róla, nem biztos, hogy fel tudsz idézni minden szabályt, amit figyelembe kell ilyenkor venni. Te bebuknád a vizsgát ezzel a képes feladattal?

Vaol.hu

Képzeld el a szituációt: a kereszteződésben három jármű és egy gyalogos várakozik. A KRESZ-teszt most arra kíváncsi, ki indulhat el legelőször. Annyit segítünk, ne automatikusan gondolkodj, mert úgy nem lesz jó!

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: Te tudnád a megfejtést?
Forrás: Repost

Ezért nehéz ez a feladvány

A feladat nehézsége abban rejlik, hogy több szabályt kell egyszerre alkalmazni, és sokan hajlamosak csak egyetlen szempont alapján dönteni. Aki reflexből dönt, az hibázni fog. Sokan ugyanis automatikusan úgy gondolják, hogy a gyalogos után a kerékpáros következik, ám a táblák és a kanyarodási szabályok más sorrendet határoznak meg.

A KRESZ-teszt helyes megoldása

A gyalogosnak van elsőbbsége, ezért ő haladhat át elsőként. Utána nem a kerékpáros következik, mivel STOP-tábla kötelezi a megállásra. Másodikként így a motoros mehet tovább, majd a biciklis követi, kis ívben kanyarodva. Végül az autó indulhat, amelynek szintén meg kell állnia a STOP-táblánál, és kanyarodás közben elsőbbséget kell adnia a kerékpárosnak, ezt mondja ki a KRESZ.

Miért ez a sorrend a KRESZ-tesztben?

  1. A gyalogosnak elsőbbsége van, ha gyalogátkelőhelyen vagy amikor annak jogszabályban biztosított elsőbbsége van — a feladványban ez ilyen helyzet. 
  2. A STOP-tábla kötelező megállást ír elő. Az, akinek STOP-táblája van, nem indulhat el addig, amíg nem állt meg, és meg nem győződött arról, hogy szabad az út. 
  3. Kanyarodáskor elsőbbséget kell adni azoknak, akik az útkereszteződésben egyenesen haladnak vagy más irányból érkeznek, ha a szabályok szerint nekik van elsőbbsége. Az autósnak figyelembe kell vennie, hogy bicikli is van, akinek elsőbbsége van az útviszonyok és a táblák alapján.

Mutatjuk, mire kell figyelni, hogy soha ne téveszd el 

Első: a gyalogos

Mindig nézd meg, van-e gyalogátkelőhely. A gyalogosnak elsőbbsége van, ha le akar lépni, vagy már az úton van. Ha te kanyarodsz, különösen figyelj: kanyarodó járműnek mindig elsőbbséget kell adnia a gyalogosnak.

Ezért a feladványban a gyalogos mehetett legelőször.

Második: a táblák

Van-e STOP-tábla → kötelező teljes megállás, és minden másnak elsőbbsége van, akinek nincs ilyen táblája.

Van-e Elsőbbségadás kötelező tábla → meg kell adnod az elsőbbséget, de nem kötelező megállni, ha nem jön senki.

Ha nincs tábla → akkor jobbról érkezőnek elsőbbsége van (jobbkéz-szabály).

A példában a motorosnak nem volt STOP-táblája, ezért ő indulhatott a gyalogos után.

Harmadik: a kanyarodás

Egyenesen haladónak általában előnye van a kanyarodóval szemben.

Balra kanyarodásnál a szemből érkező egyenesen haladónak (vagy jobbra kanyarodónak) elsőbbsége van.

Az autós a példában kanyarodott, ezért a bicikli (aki egyenesen ment volna) megelőzi.

Negyedik: a sorrend felállítása

Mindig így gondolkodj lépésről lépésre:

Van gyalogos? → ha igen, ő az első.

Ki az, akinek nincs STOP vagy elsőbbségadás táblája? → ő következik.

STOP-osok közül a jobbkéz-szabály dönt.

Kanyarodók csak a végén (mert elsőbbséget kell adniuk).

Ha tesztelni akarod a KRESZ tudásod, korábbi feladványainkkal megteheted:

 

 

 

