1 órája
Keserédes jelentés: az aszály után kukoricamoly tizedeli a termést Vasban
Az aszály után a moly tizedeli a termést. Az ideálisnál jóval korábban aratják idén a kukoricát - már ahol lesz mit betakarítani. Keserédes jelentés Bozzaiból, ahol a Nagy család 65 féle kukoricafjtát vetett.
Senkit ne tévesszen meg az aranyló levél: a csapadékhiány miatt idejekorán elszáradt a növény, maga a kukoricacső azonban még vizes – magyarázza Nagy Imre, miközben kibontja a csuhéból a csövet. A szemek még puhák, és csak lassan fognak száradni, mert a zöld levélfelületen keresztül adná le a nedvességet. Az pedig az aszály következtében itt nincs.
Szakaszos vetés, több remény
Néhány méterrel arrébb a kukoricatábla közepe egy darabon mégis zöldell. Mintha egy másik szántón járnánk. Megtudjuk: a Nagy család évek óta elnyújtva, szakaszosan - mintegy tíz nap eltéréssel - vet abban a reményben, egyik kompenzálja majd a másikat. E jó hét különbség pedig épp elég volt arra, hogy a növény virágzása kikerülje a legszárazabb periódust.
Szójatermesztésben (is) az első - fajtabemutató Vasszilvágyon
A gazda azt mondja, sok múlik a fajtaválasztáson is, a kísérletben 65 féle kukorica fejlődését kísérik végig. A talajművelésre szintén nagy hangsúlyt fektetnek: a forgatás nélküli módszer és a talajtakaró növények használata beválni látszik.
Sokan ennek a kukoricatermésnek is örülnének
A helyzet kritikus, az aratás biztosan sokkal előbb lesz, mint tavaly. Mi várhatóan szeptember 25-e után, október elején kezdjük a betakarítást, de a lehullott csapadék mennyiségétől függően az időpont lokálisan változik. Mindennek ellenére mi örülünk, hogy így néz ki a kukorica, és örülünk, hogy legalább lógnak a csövek, van mit betakarítani - sokan lennének a helyünkben.
Vannak, akik, hogy mentsék e menthetetlent, lesilózták a kukoricát - összegez Nagy Imre. Hozzáteszi: ha nincs a júniusi csapadék, itt, Bozzaiban sem lenne mit betakarítani.
Az Alpokalja csapadékos területnek számít az országban, pedig egy köbméter talajból mintegy 120 milliméternyi nedvesség hiányzik.
Kukoricamoly tizedeli a termést
Az aszály mellett a kukoricamoly is hatalmas károkat okoz az ültetvényeken: sok helyütt eltűnt a címer, az első szárcsomónál eltört a növény. Az idén engedélyezett új szert a kártevő ellen a tábla felén próbálták ki Nagy Imréék. Az eső tapasztalatok pozitívak, a gazda szerint ilyen időjárási körülmények mellett a jövőben elkerülhetetlen lesz a használata.
A kukorica vetésterülete évek óta csökken az országban, az idei szezon után várhatóan még többen adják fel a növény termesztését. Nagy Imre és családja nem így tesz, már most a jövőt tervezik: a szakaszos vetés és a fajtaválasztás biztosan még nagyobb jelentőséget kap majd. A szomszéd parcellán a napokban kerül a földbe a repce, az se könnyebb növény, de a vetésforgónak működnie kell.
Oldtimer-találkozót tartottak az Őrségben: pompás járműveket nézegethetsz! - sok-sok fotó
A tehén békés állat, de ha feldühödik, veszélyes lehet! - Mutatjuk, hogyan lehet elkerülni a tehéntámadást