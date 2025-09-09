Keserédes jelentés: az aszály után kukoricamoly tizedeli a termést Vasban

A gazda azt mondja, sok múlik a fajtaválasztáson is, a kísérletben 65 féle kukorica fejlődését kísérik végig. A talajművelésre szintén nagy hangsúlyt fektetnek: a forgatás nélküli módszer és a talajtakaró növények használata beválni látszik.

Sokan ennek a kukoricatermésnek is örülnének

A helyzet kritikus, az aratás biztosan sokkal előbb lesz, mint tavaly. Mi várhatóan szeptember 25-e után, október elején kezdjük a betakarítást, de a lehullott csapadék mennyiségétől függően az időpont lokálisan változik. Mindennek ellenére mi örülünk, hogy így néz ki a kukorica, és örülünk, hogy legalább lógnak a csövek, van mit betakarítani - sokan lennének a helyünkben.

Vannak, akik, hogy mentsék e menthetetlent, lesilózták a kukoricát - összegez Nagy Imre. Hozzáteszi: ha nincs a júniusi csapadék, itt, Bozzaiban sem lenne mit betakarítani.

Az Alpokalja csapadékos területnek számít az országban, pedig egy köbméter talajból mintegy 120 milliméternyi nedvesség hiányzik.

Kukoricamoly tizedeli a termést

Az aszály mellett a kukoricamoly is hatalmas károkat okoz az ültetvényeken: sok helyütt eltűnt a címer, az első szárcsomónál eltört a növény. Az idén engedélyezett új szert a kártevő ellen a tábla felén próbálták ki Nagy Imréék. Az eső tapasztalatok pozitívak, a gazda szerint ilyen időjárási körülmények mellett a jövőben elkerülhetetlen lesz a használata.