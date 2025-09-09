szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Keserédes jelentés: az aszály után kukoricamoly tizedeli a termést Vasban

Címkék#kukoricatermesztés#aszály kukoricamoly#csapadékhiány#Nagy Imre#kukoricatermés#termés

Az aszály után a moly tizedeli a termést. Az ideálisnál jóval korábban aratják idén a kukoricát - már ahol lesz mit betakarítani. Keserédes jelentés Bozzaiból, ahol a Nagy család 65 féle kukoricafjtát vetett.

Cseh-Egyed Bernadett

Senkit ne tévesszen meg az aranyló levél: a csapadékhiány miatt idejekorán elszáradt a növény, maga a kukoricacső azonban még vizes – magyarázza Nagy Imre, miközben kibontja a csuhéból a csövet. A szemek még puhák, és csak lassan fognak száradni, mert a zöld levélfelületen keresztül adná le a nedvességet. Az pedig az aszály következtében itt nincs.  

Kritikus a kukoricahelyzet
Kritikus a kukoricahelyzet: az aszály után kukoricamoly tizedelmi a termést
Fotó: Cseh Gábor

Szakaszos vetés, több remény 

Néhány méterrel arrébb a kukoricatábla közepe egy darabon mégis zöldell. Mintha egy másik szántón járnánk. Megtudjuk: a Nagy család évek óta elnyújtva, szakaszosan - mintegy tíz nap eltéréssel - vet abban a reményben, egyik kompenzálja majd a másikat. E jó hét különbség pedig épp elég volt arra, hogy a növény virágzása kikerülje a legszárazabb periódust.  

A gazda azt mondja, sok múlik a fajtaválasztáson is, a kísérletben 65 féle kukorica fejlődését kísérik végig. A talajművelésre szintén nagy hangsúlyt fektetnek: a forgatás nélküli módszer és a talajtakaró növények használata beválni látszik.  

Sokan ennek a kukoricatermésnek is örülnének 

A helyzet kritikus, az aratás biztosan sokkal előbb lesz, mint tavaly. Mi várhatóan szeptember 25-e után, október elején kezdjük a betakarítást, de a lehullott csapadék mennyiségétől függően az időpont lokálisan változik. Mindennek ellenére mi örülünk, hogy így néz ki a kukorica, és örülünk, hogy legalább lógnak a csövek, van mit betakarítani - sokan lennének a helyünkben. 

Vannak, akik, hogy mentsék e menthetetlent, lesilózták a kukoricát - összegez Nagy Imre. Hozzáteszi: ha nincs a júniusi csapadék, itt, Bozzaiban sem lenne mit betakarítani. 

Az Alpokalja csapadékos területnek számít az országban, pedig  egy köbméter talajból mintegy 120 milliméternyi nedvesség hiányzik.  

Kukoricamoly tizedeli a termést

Az aszály mellett a kukoricamoly is hatalmas károkat okoz az ültetvényeken: sok helyütt eltűnt a címer, az első szárcsomónál eltört a növény. Az idén engedélyezett új szert a kártevő ellen a tábla felén próbálták ki Nagy Imréék. Az eső tapasztalatok pozitívak, a gazda szerint ilyen időjárási körülmények mellett a jövőben elkerülhetetlen lesz a használata.  

A kukorica vetésterülete évek óta csökken az országban, az idei szezon után várhatóan még többen adják fel a növény termesztését. Nagy Imre és családja nem így tesz, már most a jövőt tervezik: a szakaszos vetés és a fajtaválasztás biztosan még nagyobb jelentőséget kap majd. A szomszéd parcellán a napokban kerül a földbe a repce, az se könnyebb növény, de a vetésforgónak működnie kell. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu