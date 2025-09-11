szeptember 11., csütörtök

Kulcsár Edina megmutatta mennyit fogyott a kisfia születése óta, bomba lett

Az egykori szépségkirálynő bomba formában van. Kulcsár Edina 21 kilótól szabadult meg az elmúlt hónapokban és összesen már 40 kilónál jár. Látszik, hogy menyire elégedett most magával.

Kulcsár Edina kisfia, Varga Dion 2024. augusztus 8-án született. A szépségkirálynő nagyon gyorsan eldöntötte, hogy életmódváltásba kezd. 2024 októberében vágott bele, amikor elhatározta, hogy tudatosabban fog étkezni és rendszeresen mozogni kezd. Azóta folyamatosan sportol. Kulcsár Edina sikerét annak köszönheti, hogy az életmódváltás és fogyás a saját belső döntéséből indult. Kulcsár Edina fogyása példaértékű lehet. 

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina

Kulcsár Edina nagyon lefogyott, bomba formába került

Kulcsár Edina szerint az első hónapban gyorsan olvadtak a kilók, a második hónapban pedig visszatért az energiája és jobb lett a közérzete, ami további lendületet adott számára - mesélt róla a Borsnak. Bár nem a legintenzívebb edzésekkel kezdett, következetesen beiktatta a mozgást a mindennapjaiba: ha a délutáni tréning a gyerekek miatt kimaradt, akkor késő este vagy hajnalban pótolta. A kitartás segített, terhességi súlyához képest 40 kilónál jár és az elmúlt egy évben, több mint 20 kilót fogyott.

Kulcsár Edina kislányáról is írunk nemrég, meseszép fotók készültek róluk. Bármelyik címlapon megállnák a helyüket ezek a képek:

 

