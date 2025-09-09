45 perce
"A következő szépségkirálynő": Kulcsár Edina megmutatta kislányát, mint egy porcelánbaba olyan
Kulcsár Edina nagyon büszke anyuka. Friss fotókon mutatta meg kislányát, aki ahogy növekszik, úgy egyre gyönyörűbb. Kulcsár Edina a napokban arról beszélt, hogy várhatóan még vállalnak közös gyereket G.w.M-el. Amara idén volt 2 éves és születése óta rajonganak érte a szépségkirálynő követői.
Amara 2023-ban született és csodaszép kislány. Kulcsár Edina harmadik gyereke, G.w.M-el pedig az első közös gyerekük. A szépségkirálynő időről-időre megmutatja a kislányt, akinek szabályos rajongótábora van már az anyukája oldalán. A friss fotókkal is kiakasztotta a cukiságmérőt és nem győzték dicsérni, volt aki azt írta anyukája után ő is szépségkirálynő lesz.
Kulcsár Edina kislánya kiköpött az anyukája, gyönyörű gyerek
Amara születése óta rendszeresen posztol róla képeket. Most a legfrissebb közös fotóhoz azt írta:
Nehezen találok rá szavakat! Az összes képtől oda meg vissza vagyok.
A kommentelők sem tudnak betelni a kislány szépségével. Egymást túllicitálva dicsérik a szépségét és huncut mosolyát, mintha csak profi modell lenne láthatóan annyira boldog a kamera előtt. Még több képet Kulcsár Edina közösségi oldalán talál.
