Új kullancsot azonosítottak Vasban - Megszólalt az egészségügyi gázmester

Magyar kutatók figyelmeztetnek: Vas megyében egy olyan kullancsfajt azonosítottak, amely eddig nem volt jelen hazánkban – olvasható a Egymillióan az Állatvédelemért elnevezésű közösségi oldalon. A bejegyzés alatt egyébként szűrésre ösztönzik a lakosságot. A posztban arról is írnak, a Hyalomma marginatum nevű vérszívó Délről érkezett, és olyan betegségek hordozója lehet, mint a krími–kongói vérzéses láz vagy a tífusz. A feltételezések szerint vonuló madarakkal kerülhetett be az országba.

Hyalomma marginatum kullancs: 2021-ben azonosították Vasban

Fotó: Shutterstock

A hír, hasonló formában, több oldalon és portálon is megjelent. Both Gyula vasi egészségügyi gázmester nyilatkozott lapunknak, amelyben hangsúlyozta: a média tájékoztatása félrevezető.

Mi az a Hyalomma marginatum kullancs?

Hyalomma marginatum kullancs egyik jellemzője a csíkozott lábak. Mérete nem feltétlenül kicsi: többször jelzik, hogy nagyobb, mint sok közönséges kullancs. Az immatur (lárva/nymfák) stádium stádiumok akár 26 napig is fennmaradhatnak a gazdán, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb távolságra “utaztassák” őket madarak. Jelenléte nagymértékben függ a környezeti tényezőktől: hőmérséklet, páratartalom, élőhelyek (szárazabb, naposabb, nyitottabb területek kedvezőbbek).

Alapvetően mediterrán, melegebb éghajlatú régiókban honos: Észak-Afrika, Közel-Kelet és délebbi Európa. Európában az elterjedése fokozatosan északi irányban is terjeszkedik a klímaváltozás és a mozgó madarak révén. Az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) szerint a faj példányait madarak hurcolják be.

Ezért különösen veszélyes

A kullancs orvosi jelentősége abban áll, hogy fontos vektora (átvivője) több veszélyes kórokozónak, különösen a krími–kongói vérzéses láznak, de például a tifusz is előfordulhat benne. –

Ahhoz hogy a fertőzés megtörténjen a kórokozónak is jelen kell, hogy legyen egy betegben. Tehát kell egy beteg, kullancs vérszívás, majd az új gazdaszervezetbe bejuttatás

– hangsúlyozta a szakember.

Kutyán mászott - Ezt kell tudni a Vasban talált kullancsról

A rendelkezésre álló kutatások szerint az első dokumentált Hyalomma marginatum példányt Magyarországon, Vas vármegyében, Bük település kertjében találták 2021-ben - egy kutyán mászott. Az adott példányt morfológiai vizsgálattal azonosították, majd molekuláris (DNS) vizsgálatokkal is megerősítették.