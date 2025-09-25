szeptember 25., csütörtök

Kutyán mászott

1 órája

Új kullancsot azonosítottak Vasban - Megszólalt az egészségügyi gázmester

Címkék#Both Gyula#kullancs#kullancsveszély

Futótűzként terjed a közösségi médiában: új, több veszélyes kórokozót is terjesztő kullancsot azonosítottak Vas vármegyében. Both Gyula egészségügyi gázmester elmondja az igazságot a Hyalomma kullancsról.

Cseh-Egyed Bernadett

Magyar kutatók figyelmeztetnek: Vas megyében egy olyan kullancsfajt azonosítottak, amely eddig nem volt jelen hazánkban – olvasható a Egymillióan az Állatvédelemért elnevezésű közösségi oldalon. A bejegyzés alatt egyébként szűrésre ösztönzik a lakosságot. A posztban arról is írnak, a Hyalomma marginatum nevű vérszívó Délről érkezett, és olyan betegségek hordozója lehet, mint a krími–kongói vérzéses láz vagy a tífusz. A feltételezések szerint vonuló madarakkal kerülhetett be az országba.

Hyalomma marginatum kullancs: 2021-ben azonosították Vasban
Fotó: Shutterstock

A hír, hasonló formában, több oldalon és portálon is megjelent. Both Gyula vasi egészségügyi gázmester nyilatkozott lapunknak, amelyben hangsúlyozta: a média tájékoztatása félrevezető.

Mi az a Hyalomma marginatum kullancs? 

Hyalomma marginatum kullancs egyik jellemzője a csíkozott lábak. Mérete nem feltétlenül kicsi: többször jelzik, hogy nagyobb, mint sok közönséges kullancs. Az immatur (lárva/nymfák) stádium stádiumok akár 26 napig is fennmaradhatnak a gazdán, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb távolságra “utaztassák” őket madarak. Jelenléte nagymértékben függ a környezeti tényezőktől: hőmérséklet, páratartalom, élőhelyek (szárazabb, naposabb, nyitottabb területek kedvezőbbek).

Alapvetően mediterrán, melegebb éghajlatú régiókban honos: Észak-Afrika, Közel-Kelet és délebbi Európa. Európában az elterjedése fokozatosan északi irányban is terjeszkedik a klímaváltozás és a mozgó madarak révén. Az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) szerint a faj példányait madarak hurcolják be.

Ezért különösen veszélyes 

A kullancs orvosi jelentősége abban áll, hogy fontos vektora (átvivője) több veszélyes kórokozónak, különösen a krími–kongói vérzéses láznak, de például a tifusz is előfordulhat benne. – 

Ahhoz hogy a fertőzés megtörténjen a kórokozónak is jelen kell, hogy legyen egy betegben. Tehát kell egy beteg, kullancs vérszívás, majd az új gazdaszervezetbe bejuttatás 

– hangsúlyozta a szakember.

Kutyán mászott - Ezt kell tudni a Vasban talált kullancsról 

A rendelkezésre álló kutatások szerint az első dokumentált Hyalomma marginatum példányt Magyarországon, Vas vármegyében, Bük település kertjében találták 2021-ben - egy kutyán mászott. Az adott példányt morfológiai vizsgálattal azonosították, majd molekuláris (DNS) vizsgálatokkal is megerősítették.

Fontos: ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott stabil, szaporodó populációja van; lehet “behozott” vagy átmeneti egyed. A tanulmányok hangsúlyozzák, 

eddig ritka és alkalmankénti felbukkanásokról van szó Magyarországon.

- emlékeztetett Both Gyula, Vas vármegye egészségügyi gázmestere. 

 

 

