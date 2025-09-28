Kultúrházak éjjel-nappal az Agora Művelődési és Sportházban - fotók

Az országos közművelődést népszerűsítő akcióba a szombathelyi Agora Művelődési és Sportház is csatlakozott. A kultúrházak éjjel-nappal program során az Agora közösségeinek bevonásával ingyenesen látogatható bemutató műhelyfoglalkozásokat tartottak.

Készülnek a robot járművek a kultúrházak éjjel-nappal programon.

Fotó: KSZ

A földszinten a Roboklub csapata várta az érdeklődőket, akik érkeztek is szép számmal. A fiatalok épp nekiálltak egy versenyre készülő robotnak, az egy hónap múlva megrendezésre kerülő hatodik RobOlimpiára viszik - nem messze, hiszen ez is a sportházban lesz. Apró kezek segítségével sokat haladtak, a kíváncsi gyermekek pedig betekintést nyerhettek a robotika világába.