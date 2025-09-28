2 órája
Kultúrházak éjjel-nappal az Agora Művelődési és Sportházban - fotók
Hétvégén országszerte több száz kulturális központban, és művelődési házban tartották meg a programokat, amikkel népszerűsítették, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. Ilyen volt a kultúrházak éjjel-nappal a szombathelyi Agora Művelődési és Sportházban.
Az országos közművelődést népszerűsítő akcióba a szombathelyi Agora Művelődési és Sportház is csatlakozott. A kultúrházak éjjel-nappal program során az Agora közösségeinek bevonásával ingyenesen látogatható bemutató műhelyfoglalkozásokat tartottak.
A földszinten a Roboklub csapata várta az érdeklődőket, akik érkeztek is szép számmal. A fiatalok épp nekiálltak egy versenyre készülő robotnak, az egy hónap múlva megrendezésre kerülő hatodik RobOlimpiára viszik - nem messze, hiszen ez is a sportházban lesz. Apró kezek segítségével sokat haladtak, a kíváncsi gyermekek pedig betekintést nyerhettek a robotika világába.
Kultúrházak éjjel-nappal az Agora Művelődési és SportházbanFotók: Kóbor Szonja
Agyagozás, foltvarrás és gyöngyfűzés a kultúrházak éjjel-nappal programon
A fenti termekben agyagműves és tűzzománc workshop, gyöngyfűző szakkör és a Savaria Foltműhely várta azokat, akik betekintenének az adott mesterség rejtelmeibe. A látogatók az új tudáson kívül, haza is vehették magukkal az elkészített tárgyakat, így kézzel fogható emlékük is marad a kellemes estéről. Innen kaphatta a rendezvény az alcímét: alkotások éjjel-nappal.