Tudomány

1 órája

Mesterséges intelligencia, kísérletek, pszichológia: ilyen volt a kutatók éjszakája az ELTE SEK-en - fotók, videó

Címkék#mentálisegészség#kutatók éjszakája#ELTE SEK#pszichológia

Természettudományos sétán, szabadulószobában és kémiai laborokban jártunk péntek este. Ilyen volt az országosan megrendezett kutatók éjszakája a szombathelyi ELTE SEK-en.

Kóbor Szonja

Péntek esténként az ELTE SEK épülete általában csendes, de ezen a péntek estén megtelt élettel az A, a B és a C épület. Az országos kutatók éjszakája programsorozatból az Egyetemi Központ sem maradhatott ki, rengeteg programmal várták az érdeklődő kicsiket és nagyokat.

Kutatók éjszakája az ELTE SEK-en.
Kutatók éjszakája az ELTE SEK-en.
Fotó: KSZ

Rezgő atomok a kutatók éjszakája estéjén

A borús időjárás miatt a csillagvizsgáló programjai elmaradtak, viszont a többi helyszínen délutántól késő estig érkeztek a látogatók. Ahogy az ELTE szakjai is szerteágazók, így a kínált programelemek is lefedték az összes területet, melyekkel foglalkoznak az itt tanuló hallgatók. A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pszichológia szakos hallgatói segítségével mentálisegészség-szűrésen vehettünk részt, ameddig a kisebbek vizuális illúziók, kvízekkel és pszichológiai mérőmódszerekkel ismerkedhettek az emberi agy rejtelmeivel. A C épület aulájában különleges fizikai találmányokat figyelhettünk meg, többek között valódi és hamis Tesla-tekercset, melyek közelében a bemutatott üvegcsövekben lévő anyagok - egy fénykardhoz hasonlóan - világítani kezdtek.

"Fénykardok" a kutatók éjszakáján.
Fotó: KSZ

A mesterséges intelligencia több helyszínen, több témában is központi eleme volt az estének. Az A épület földszintjén három hallgató (P. Remete Eszter, Schrönter Petra és Gyurcsányi Lara) előadásukban arra keresték a választ, hogy hol van az MI helye a pszichológia szolgálatában, erre kísérletet is hoztak, miszerint az MI képalkotó tudása lehet az önfeltárás egyik eszköze is. Az aulában pedig sokan éltek a lehetőséggel, hátha sikerül legyőzniük a mesterséges intelligenciát egy sakkmérkőzésen - több, kevesebb sikerrel. A biológia laborokban a természettudományoké volt a főszerep. Volt, ahol molylepkék mintázatából állapíthattuk meg nemüket, volt, ahol falevelek különböző betegségeit nézhettük meg közelről, és megnéztük, hogyan lehet auxonnal 29-szeresére nagyítani növények fejlődését, majd leolvasni egy könnyű, manuális szerkezettel. A bátrabbak még be is zárkózhattak az egyetem egyik termébe ezen az éjszakán, hiszen biológiai szabadulószobát varázsoltak a tanteremből a szervezők. 

Kutatók éjszakája az ELTE SEK-en

Fotók: Kóbor Szonja

 

