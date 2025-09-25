szeptember 25., csütörtök

Eufrozina, Kende névnap

Igazi társ

57 perce

Megható pillanat a mentésnél: hűséges társa egy pillanatig sem hagyta magára gazdiját

Címkék#mentés#segítség#kutya

Megható történetet osztottak meg egy kutyusról és gazdájáról.

Vaol.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható történetet. Mint írják, szerdán egy idős hölgyhöz riasztották az ercsi mentőgépkocsit, aki kutyasétáltatás közben esett el. 

Teó a hős kutya.
Teó a hős kutya.

Kutya az ember igazi társa

A mentők perceken belül helyszínre értek és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. A hölgy kutyusáról, Teóról van szó, aki ugyan nagyon barátságos volt és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját. 

Mint kiderült, a sérült az utca végén, csupán néhány percre lakott a baleset helyszínétől, így végül a kiérkezett mentők hazavitték Teót, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezt követően stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

 

