Csöpi, Néró, Buksi? Nem is hinnéd, melyek a legnépszerűbb kutyanevek

Meglepő listát mutatunk. Ezek voltak a legnépszerűbb kutyanevek 2024-ben.

Általában az ősz a kutyaoltások időszaka. A törvény szerint nem csak a veszettség elleni oltás, hanem a féreghajtás is kötelező. A Központi Statisztikai Hivatal a közelmúltban tette közzé a kutyákkal kapcsolatos főbb adatokat, köztük azokat is, amelyek a legnépszerűbb kutyanevek. 

kutyanevek
Kutyanevek: ezek a legnépszerűbbek
Fotó: Nikaletto / Forrás:  Shutterstock

Kutyanevek - Az öt legnépszerűbb

A leggyakrabban választott kutyanevek 2024-ben (2024. január 1. és 2024. december 31. között született ebek):

Luna (1006 kutya), Molly (905 kutya), Bella (873 kutya), Lili (496 kutya), Csoki (476 kutya).

A leggyakrabban választott kutyanevek az elmúlt 5 évben (2020. január 1. és 2024. december 31. között született ebek):

Bella (10,2 ezer kutya), Molly (9,7 ezer kutya), Luna (8,0 ezer kutya), Lili (5,8 ezer kutya), Maci (5,4 ezer kutya).

A leggyakoribb kutyafajták Magyarországon, 2024 (2024-ben Magyarországon 878 500 kutyát tartottak nyilván): 

Keverék: 281,5 ezer, Tacskó: 83,1 ezer, Német juhászkutya: 44,5 ezer, Yorkshire terrier: 32,4 ezer, Labrador retriever: 24,4 ezer, Francia bulldog: 24,1 ezer.

A leggyakoribb magyar kutyafajták, 2024-ben (veszettség ellen oltott, magyarországi tartási hellyel rendelkező, nem exportra szánt ebek):

Puli: 23,7 ezer, Magyar vizsla: 20,2 ezer, Mudi: 6,9 ezer, Kuvasz: 5,7 ezer, Komondor: 4,3 ezer, Pumi: 2,4 ezer, Magyar agár: 1,0 ezer, Erdélyi agár: 0,8 ezer.

 

 

