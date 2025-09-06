szeptember 6., szombat

Most nem történt nagyobb baj

2 órája

Kutyatámadás - Betört a teraszra, majd ketrecben lévő görényekre rontott egy nagytestű kutya Szombathelyen

Címkék#Szombathely#teraszajtó#Szent István lakóparkban#görény#németjuhász

Sikerült kiabálással elzavarni a kutyát, de sajnos a sötétben nem derült ki, milyen kutya volt a betolakodó.

Vaol.hu

Kutyatámadás - Szeptember 5-én pénteken éjjel Szombathelyen a Szent István lakóparkban egy nagytestű kutya betörte egy földszinti lakás teraszajtaját és megtámadta a zárt ketrecben levő görényeket. A bejárati ajtó mögött az ott lakó saját kutyái jelezték a bajt. Sikerült kiabálással elzavarni a kutyát, de sajnos a sötétben nem derült ki, milyen kutya volt a betolakodó. Nagytestű,mély hangú,talán németjuhász vagy labrador jellegű kutya - olvasható a Fekete István Állatvédő Egyesület - Szombathely közösségi oldalán. 

kutyatámadás
Kutyatámadás - Veszélyben volt egy görény
Fotó: Alan Harry / Forrás:  Shutterstock

Kutyatámadás - Kérik a környéken lakókat,ne engedjék kutyáikat kint kóborolni. Közterületen kizárólag gazdával és pórázon tartózkodhat a kutya.

Az ijedtségen és a betört teraszajtón kívül most nem történt nagyobb baj. A kutya gazdája talán nem is tudja,hogy kutyája éjszakai portyára indult. Tartsa mindenki kerítésen belül a kutyáját - zárult a poszt.

