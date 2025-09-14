szeptember 14., vasárnap

Nagy fogás

1 órája

Több tízezer hamis Labubu figurát foglalt le a NAV a reptéren

Címkék#Labubu#Repülőtéri Igazgatósága#NAV

A Liszt Ferenc repülőtéren több mint 43 ezer hamis játék és kiegészítő akadt fenn a NAV ellenőrzésén. A legnagyobb tételt a népszerű Labubu figurák tették ki.

Több tízezer hamis Labubu figurát foglalt le a NAV a reptéren

Ezt a hamis Labubu figurát is lefoglalták

Forrás: NAV

Az utóbbi hetekben nem mindennapi fogásról számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága: több mint 43 ezer darab hamis játék és kiegészítő akadt fenn az ellenőrzéseken - köztük sok Labubut.

Nagy hamisítvány fogás Labububól
Forrás: NAV

Hamis labubu minden mennyiségben

A legnagyobb tételt a világszerte óriási divatnak örvendő „Labubu” figurák tették ki. Aki gyűjti ezeket a különleges külsejű, aranyosnak és ijesztőnek egyszerre ható játékokat, tudja: a valódi darabokért sokan mélyen a zsebükbe nyúlnak. Nem csoda, hogy a hamisítványok is megjelentek a piacon.

A rakományban nem csupán játékok voltak: kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és más kiegészítők is akadtak köztük. Ezek Hollandiából és Belgiumból érkeztek nagyobb részben, de találtak szállítmányokat Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból is.

Veszélyes lehet a hamis áru

A gyártó hivatalosan megerősítette, hogy a lefoglalt figurák és kiegészítők hamisítványok. A probléma nemcsak jogi: a silány minőség miatt fogyasztóvédelmi kockázatot is jelentenek, hiszen nem biztos, hogy megfelelnek a biztonsági előírásoknak.

A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indított, a hamis árukat zár alá vették. Az adóhatóság kiemelte: folyamatosan figyelik a reptéri szállítmányokat, és minden esetben fellépnek a hamis termékek behozatala ellen.

 

 

