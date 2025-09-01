Korda György kifecsegte Lagzi Lajcsi titkát, azonnal ünnepelni kezdett a közönség

A hétvégén a jáki Hömbölde Fesztivál közönsége igazi sztárvendéget köszönthetett: a mulatós zene koronázatlan királya, Lagzi Lajcsi fújta meg a trombitát, és hozta el a jókedvet Vas vármegyébe. A fesztivál színpada egy pillanat alatt megtelt dallal, nevetéssel és tánccal – ahogy azt tőle megszoktuk.

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Lagzi Lajcsi és Korda György közös emléke Vasból

Lagzi Lajcsi nemcsak a zenéjével varázsolta el a közönséget, hanem egy különleges történetet is megosztott velünk. Elárulta, hogy számára Vas megye mindig különleges hely lesz, hiszen éppen itt érte egy életre szóló élmény: amikor kislánya született, ő épp a vasi közönséget szórakoztatta.

„Korda György elárulta, hogy apuka leszek” – Lagzi Lajcsi nosztalgiázott, és Szombathelyre is visszatér!

A sztorit még különlegesebbé teszi, hogy ott volt mellette barátja és kollégája, Korda György is. „Gyuri odajött hozzám, és azt mondta: ha megszületik a kislányod, még egy dalt el kell énekelned” – mesélte nevetve Lajcsi. Bár ő azt kérte, hogy ezt inkább ne mondja el senkinek, Korda György nem bírta ki, és a színpadon büszkén bejelentette: „Lajcsi bizony apuka lesz!” A közönség virágesővel ünnepelte a hírt, és a zenekar rögtön rázendített a „Virágeső” című dalra. „Ez az emlék a mai napig megmelengeti a szívemet” – vallotta be meghatódva a zenész.

Lagzi Lajcsi a Hömbölde Fesztiválon Jákon. Fotó: Gáspár Eszter

A beszélgetés során természetesen nem hagyhattuk ki a legégetőbb kérdést sem: vajon visszatérhet-e a legendás Dáridó a képernyőre?

A videóból kiderül.

És ami a legjobb hír a rajongóknak: októberben újra találkozhatunk Szombathelyen Lagzi Lajcsival, hiszen a Lo’doro di Napoli étterem Kirakat beszélgetések című talk show estjének lesz a vendége. Ott nemcsak közelebbről ismerhetjük meg a Dáridó királyát, hanem egy különleges est keretében bepillanthatunk a kulisszák mögé is.