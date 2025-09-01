szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

1 órája

Korda György kifecsegte Lagzi Lajcsi titkát, azonnal ünnepelni kezdett a közönség

Címkék#Lagzi Lajcsi#Korda György#Dáridó#Hömbölde Fesztivál

Lagzi Lajcsi hatalmas bulit csapott a jáki Hömbölde Fesztiválon, ahol felelevenítette közös emlékeit Korda Györggyel, és mesélt a Dáridó folytatásáról

Gáspár Eszter

A hétvégén a jáki Hömbölde Fesztivál közönsége igazi sztárvendéget köszönthetett: a mulatós zene koronázatlan királya, Lagzi Lajcsi fújta meg a trombitát, és hozta el a jókedvet Vas vármegyébe. A fesztivál színpada egy pillanat alatt megtelt dallal, nevetéssel és tánccal – ahogy azt tőle megszoktuk.

Lagzi Lajcsi
Fotó: VN/Gáspár Eszter

Lagzi Lajcsi és Korda György közös emléke Vasból

Lagzi Lajcsi nemcsak a zenéjével varázsolta el a közönséget, hanem egy különleges történetet is megosztott velünk. Elárulta, hogy számára Vas megye mindig különleges hely lesz, hiszen éppen itt érte egy életre szóló élmény: amikor kislánya született, ő épp a vasi közönséget szórakoztatta.

„Korda György elárulta, hogy apuka leszek” – Lagzi Lajcsi nosztalgiázott, és Szombathelyre is visszatér!

A sztorit még különlegesebbé teszi, hogy ott volt mellette barátja és kollégája, Korda György is. „Gyuri odajött hozzám, és azt mondta: ha megszületik a kislányod, még egy dalt el kell énekelned” – mesélte nevetve Lajcsi. Bár ő azt kérte, hogy ezt inkább ne mondja el senkinek, Korda György nem bírta ki, és a színpadon büszkén bejelentette: „Lajcsi bizony apuka lesz!” A közönség virágesővel ünnepelte a hírt, és a zenekar rögtön rázendített a „Virágeső” című dalra. „Ez az emlék a mai napig megmelengeti a szívemet” – vallotta be meghatódva a zenész.

Lagzi Lajcsi a Hömbölde Fesztiválon Jákon. Fotó: Gáspár Eszter

A beszélgetés során természetesen nem hagyhattuk ki a legégetőbb kérdést sem: vajon visszatérhet-e a legendás Dáridó a képernyőre?

A videóból kiderül.

És ami a legjobb hír a rajongóknak: októberben újra találkozhatunk Szombathelyen Lagzi Lajcsival, hiszen a Lo’doro di Napoli étterem Kirakat beszélgetések című talk show estjének lesz a vendége. Ott nemcsak közelebbről ismerhetjük meg a Dáridó királyát, hanem egy különleges est keretében bepillanthatunk a kulisszák mögé is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu