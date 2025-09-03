Használt autó áráért árvereznek lakást Sárváron +fotó

Már többször beszámoltunk arról, hogy milyen olcsón kerülnek egyes házak, lakások kalapács alá Vas vármegyében. Most ismét szétnéztünk a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán, hátha belefutunk ismét olyan lakásárverezésbe, ahol használt autó áráért juthatunk ingatlanhoz. Kutakodtunk és találtunk, méghozzá Sárváron.

Lakásárverezés Sárváron, most potompénzért lehet ingatlanod

Fotó: Vémi Zoltán

Lakásárverezés olcsóbban, mint gondolnád

Ahogy az az árverezési információk között szerepel, a szóban forgó ingatlan Sárváron, az Erdély utca 58-as szám alatt található. Az árverés július 4-én kezdődött, de még szeptember 2-án 13 óráig lehet licitálni. Az ingatlan minimum ára 3 millió forint. A licitlépcső 120 ezer forint, így ekkora összeggel lehet emelni minimum a tétet. Az elárverezett lakás kikiáltási ára 6 millió forint.

Ahogy írják, kívülről bármikor meg lehet tekinteni a lakást, belülről pedig a tulajdonossal előre egyeztetett időpontban lehetséges. A lakás 1/1 arányban kerül értékesítésre. A végrehajtói kar csupán 1 külső fotót csatolt az ingatlanhoz, mutatjuk.