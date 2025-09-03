szeptember 3., szerda

Használt autó áráért árvereznek lakást Sárváron +fotó

Ismét a bíróság végrehajtói karának oldalán néztünk szét, kalapács alá kerülő ingatlanokat keresve. Egy sárvári lakásárverezés most jó lehetőséget kínálhat.

Vaol.hu

Már többször beszámoltunk arról, hogy milyen olcsón kerülnek egyes házak, lakások kalapács alá Vas vármegyében. Most ismét szétnéztünk a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán, hátha belefutunk ismét olyan lakásárverezésbe, ahol használt autó áráért juthatunk ingatlanhoz. Kutakodtunk és találtunk, méghozzá Sárváron.

Fotó: Vémi Zoltán

Lakásárverezés olcsóbban, mint gondolnád

Ahogy az az árverezési információk között szerepel, a szóban forgó ingatlan Sárváron, az Erdély utca 58-as szám alatt található. Az árverés július 4-én kezdődött, de még szeptember 2-án 13 óráig lehet licitálni. Az ingatlan minimum ára 3 millió forint. A licitlépcső 120 ezer forint, így ekkora összeggel lehet emelni minimum a tétet. Az elárverezett lakás kikiáltási ára 6 millió forint.

Ahogy írják, kívülről bármikor meg lehet tekinteni a lakást, belülről pedig a tulajdonossal előre egyeztetett időpontban lehetséges. A lakás 1/1 arányban kerül értékesítésre. A végrehajtói kar csupán 1 külső fotót csatolt az ingatlanhoz, mutatjuk.

Forrás: arveres.mbvk.hu

 

