2 órája
Fix 3 százalékos lakáshitel: a szombathelyiek családi házba költöznének - videó
Megkérdeztük a szombathelyieket egy fontos változásról. Szeptember elsejétől, vagyis mától igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel.
Ismert, elindult az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését. A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni. A kormány várakozása szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz.
Lakáshitel: megkérdeztük a szombathelyieket
Gondolkodtunk a menyasszonyommal, lecsapnánk rá, ha lenne elegendő tőként, de ez még nem áll a rendelkezésünkre. Talán fél, egy év alatt összegyűlhet a szükséges önerő, akkor felvennénk a lakáshitelt. A sógoromék is hasonló helyzetben vannak
- mondta a vasútállomásnál egy szombathelyi férfi.
Elindult az Otthon Start Programiroda - Kezdődnek a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar
Tőle megtudtuk, inkább családi házat szeretnének, kis kerttel - ez volna a legtökéletesebb.
Egy másik megkérdezett férfi elmondta, párjával és két lányával albérletben laknak, de tervezik a sajt lakás megszerzését.
Ha lehetne, akkor már csak a gyerekek miatt is a családi ház lenne a legjobb
mondta, majd hozzátette: a hitelt törlesztőrészélete nagyságrendileg hasonló lenne, mint amit most az albérletért fizetnek. Ám a végén saját otthonuk lesz.
Jómagam már nem vagyok jogosult rá, személy szerint engem nem érint a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A fiatalok szempontjából nagyon jó ez a lehetőség. Bizonyára sokan élnek vele
- mondta egy középkorú nő a belváros szélén.
Nézze meg videónkat is!