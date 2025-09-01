szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkérdeztük

1 órája

Fix 3 százalékos lakáshitel: a szombathelyiek családi házba költöznének - videó

Címkék#szombathely#Otthon Start#hitel#önrész#albérlet

Megkérdeztük a szombathelyieket egy fontos változásról. Szeptember elsejétől, vagyis mától igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel.

Vaol.hu

Ismert, elindult az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését. A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni. A kormány várakozása szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz. 

lakáshitel
Szeptember elsejétől igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel.
Forrás: VN-archív

Lakáshitel: megkérdeztük a szombathelyieket

Gondolkodtunk a menyasszonyommal, lecsapnánk rá, ha lenne elegendő tőként, de ez még nem áll a rendelkezésünkre. Talán fél, egy év alatt összegyűlhet a szükséges önerő, akkor felvennénk a lakáshitelt. A sógoromék is hasonló helyzetben vannak 

- mondta a vasútállomásnál egy szombathelyi férfi.

Tőle megtudtuk, inkább családi házat szeretnének, kis kerttel - ez volna a legtökéletesebb.

Egy másik megkérdezett férfi elmondta, párjával és két lányával albérletben laknak, de tervezik a sajt lakás megszerzését. 

Ha lehetne, akkor már csak a gyerekek miatt is a családi ház lenne a legjobb

mondta, majd hozzátette: a hitelt törlesztőrészélete nagyságrendileg hasonló lenne, mint amit most az albérletért fizetnek. Ám a végén saját otthonuk lesz. 

Jómagam már nem vagyok jogosult rá, személy szerint engem nem érint a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A fiatalok szempontjából nagyon jó ez a lehetőség. Bizonyára sokan élnek vele 

- mondta egy középkorú nő a belváros szélén.

Nézze meg videónkat is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu