Fix 3 százalékos lakáshitel: a szombathelyiek családi házba költöznének - videó

Ismert, elindult az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését. A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni. A kormány várakozása szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz.

Szeptember elsejétől igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel.

Forrás: VN-archív

Lakáshitel: megkérdeztük a szombathelyieket

Gondolkodtunk a menyasszonyommal, lecsapnánk rá, ha lenne elegendő tőként, de ez még nem áll a rendelkezésünkre. Talán fél, egy év alatt összegyűlhet a szükséges önerő, akkor felvennénk a lakáshitelt. A sógoromék is hasonló helyzetben vannak

- mondta a vasútállomásnál egy szombathelyi férfi.