Alkalmazottjával folytatott titkos viszonya miatt kirúgták a Nestlé vezérigazgatóját
Áll a bál a Nestlé-nél, miután fény derült a vezérigazgató titkos viszonyára. Azonnal menesztették Laurent Freixe-t.
Laurent Freixe 40 éve volt a cégnél
Forrás: BBC
A vasi üzemmel is rendelkezeő, főként a Kit Kat csokoládéről és a Nespresso kávékapszulákról ismert svájci élelmiszeripari órásvállalat azonnali hatállyal menesztette Laurent Freixe vezérigazgatót, miután egy belső vizsgálat ezt indokoltnak találta. A BBC értesülései szerint a vizsgálatot egy belső bejelentés indította el, a végeredmény pedig, hogy fény derült a vezérigazgató titkos afférjére.
Paul Bulcke, a Nestlé elnöke elmondta:
Ez egy szükséges döntés volt. A Nestlé értékei és irányítási rendszere a vállalatunk szilárd alapját jelentik. Köszönöm Laurent sokéves munkáját a Nestlénél.
A BBC úgy tudja, a vezető munkahelyi afférja egy olyan alkalmazottal szövődött, aki nem volt tagja a vállalat igazgatótanácsának, ám a szituáció így is összeférhetetlenséget jelentett, ezért indítottak vizsgálatot. A szituáció kivizsgálására Bulcke mellett Pablo Isla független igazgató felügyelt, külső jogi szakértők bevonásával. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy idén év elején már felmerültek aggodalmak Freixe kapcsolatával kapcsolatban, ám egy belső vizsgálat akkor nem talált bizonyítékot. Mivel a panaszok nem szűntek meg, a Nestlé újabb vizsgálatot indított külső szakértők segítségével, amely már alátámasztotta az állításokat.
A Nestlé szóvivője közölte:
Minden esetben a vállalatirányítás bevett gyakorlatának megfelelően jártunk el. A külső vizsgálat röviddel a belső után indult el, a mai döntés pedig azt mutatja, hogy komolyan vesszük a vádakat és a vizsgálatokat.
Laurent Freixe közel 40 éve dolgozott a Nestlénél, tavaly szeptemberben lépett a cég nemzetközi vezérigazgatói posztjára Mark Schneider utódjaként. A Nestlé megerősítette, hogy nem kap végkielégítést. A BBC megkereste Freixe-t, de egyelőre nem nyilatkozott. A helyére Philipp Navratil lép, aki 2001 óta dolgozik a vállalatnál.
Bulcke hangsúlyozta:
„A stratégiánk nem változik, és a teljesítményünkben sem fogunk megtorpanni.”
Bulcke jövőre leköszön az elnöki posztról, és Pablo Isla – a Zara anyavállalatát, az Inditexet korábban vezető szakember – lehet az utódja.
Szabályozhatja a munkahely a románcokat?
Augusztusban foglalkoztunk a megosztó kérdéssel. Emklékezetets ügy volt, a Coldplay koncertjének csókkamerája előtt az amerikai techcég, az Astronomer nős vezére, Andy Byron és a cég HR-vezetője, az ugyancsak házas Kristin Cabot lepleződött le a nyilvánosság előtt. A munkahelyi kapcsolat kitudódott, azóta az ügyvezető és kolléganője is lemondott. „A helyzet valós, emberek munkahelyen akár egymásba is szerethetnek, családtagok, jóbarátok lehetnek, aminek a cégre nézve sokfajta negatív következménye vagy pozitív hozadéka lehet, de kockázata mindenképp van”, írja Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó, a Jobangel blog írója. Majd a kockázatokat veszi sorra. A hierachia kérdésével kezd a munkában és párkapcsolatban. A főnök-beosztotti romantikus viszony tiltását azzal indokolják a munkáltatók, hogy a hierarchikus szakmai viszony jelentheti azt is, hogy vezetői visszaélés történt. Ha ez így van, az nem romantikus viszony, hanem szexuális zaklatás, amelyre ha külön policy-t (eljárásmódot, szabályrendszert) alkotnak, és aszerint járnak el, az megoldja a helyzetet.
Felmerülhet az is, hogy ha konfliktus van a beosztottak között, akkor hogyan tesz rendet a vezető, akinek a szeretője érintett a konfliktusban? Azt írja, egy komoly konfliktust több szakmai résztvevő (HR, jog stb.) bevonásával lehet rendbe hozni. Egy egyszerű szakmai vitát pedig szakmai alapon kell eldönteni. Egy főnök-beosztott románc esetén a többi munkavállalóban felmerülhet a gyanú, hogy a főnök a szeretője javára dönt fizetésemeléseknél, jutalmaknál, feladatoknál. Amennyiben egy főnök egy személyben, munkavállalók számára láthatatlan megfontolások mentén, szakmai kontrollok nélkül dönt ilyesmikben, akkor a gyanú megalapozott. A megoldást szerinte most sem tiltás hozza el, hanem a transzparens, többszereplős szakmai döntéshozás feladatokról, fizetésekről, jutalmakról, büntetésekről. Szakmai összeférhetetlenség kialakulhat például, ha az egyik fél valamilyen módon a másik fél munkájának szakmai jóváhagyója, befolyásolója, döntés-előkészítője.
Mint ismert, a cég Vas vármegyében is jelen van. A büki Purina gyár 1998 óta a Nestlé állateledel-gyártásának keletközép-európai központja.