Alkalmazottjával folytatott titkos viszonya miatt kirúgták a Nestlé vezérigazgatóját

A vasi üzemmel is rendelkezeő, főként a Kit Kat csokoládéről és a Nespresso kávékapszulákról ismert svájci élelmiszeripari órásvállalat azonnali hatállyal menesztette Laurent Freixe vezérigazgatót, miután egy belső vizsgálat ezt indokoltnak találta. A BBC értesülései szerint a vizsgálatot egy belső bejelentés indította el, a végeredmény pedig, hogy fény derült a vezérigazgató titkos afférjére.

Laurent Freixe 40 éve volt a cégnél

Forrás: BBC

Paul Bulcke, a Nestlé elnöke elmondta:

Ez egy szükséges döntés volt. A Nestlé értékei és irányítási rendszere a vállalatunk szilárd alapját jelentik. Köszönöm Laurent sokéves munkáját a Nestlénél.

A BBC úgy tudja, a vezető munkahelyi afférja egy olyan alkalmazottal szövődött, aki nem volt tagja a vállalat igazgatótanácsának, ám a szituáció így is összeférhetetlenséget jelentett, ezért indítottak vizsgálatot. A szituáció kivizsgálására Bulcke mellett Pablo Isla független igazgató felügyelt, külső jogi szakértők bevonásával. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy idén év elején már felmerültek aggodalmak Freixe kapcsolatával kapcsolatban, ám egy belső vizsgálat akkor nem talált bizonyítékot. Mivel a panaszok nem szűntek meg, a Nestlé újabb vizsgálatot indított külső szakértők segítségével, amely már alátámasztotta az állításokat.

A Nestlé szóvivője közölte:

Minden esetben a vállalatirányítás bevett gyakorlatának megfelelően jártunk el. A külső vizsgálat röviddel a belső után indult el, a mai döntés pedig azt mutatja, hogy komolyan vesszük a vádakat és a vizsgálatokat.

Laurent Freixe közel 40 éve dolgozott a Nestlénél, tavaly szeptemberben lépett a cég nemzetközi vezérigazgatói posztjára Mark Schneider utódjaként. A Nestlé megerősítette, hogy nem kap végkielégítést. A BBC megkereste Freixe-t, de egyelőre nem nyilatkozott. A helyére Philipp Navratil lép, aki 2001 óta dolgozik a vállalatnál.

Bulcke hangsúlyozta:

„A stratégiánk nem változik, és a teljesítményünkben sem fogunk megtorpanni.”

Bulcke jövőre leköszön az elnöki posztról, és Pablo Isla – a Zara anyavállalatát, az Inditexet korábban vezető szakember – lehet az utódja.