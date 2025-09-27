Lázár János: Magyarország ne csak Budapestről szóljon! - Szombathelyt is említette a miniszter (videó)

„Olyan munkahelyeket kell a nyugat-magyarországi régióba szerveznünk Szombathelyre, Sopronba és az Audi gyöngélkedése mellett Győrbe is, amelyek megtartják a választópolgárokat és nem kényszerítik sem a fiatalt, sem középkorút arra, hogy elmenjenek Ausztriába dolgozni” – fogalmazott Lázár János Sopronban, amiről a Világgazdaság írt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter és Barcza Attila, Sopron és térségének országgyűlési képviselője

Fotó: MW/Kisalföld/Rombai Péter

Lázár János a Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi útról

Az építési és közlekedési miniszter

a Kőszeg–Szombathely–Körmend között tervezett gyorsforgalmi útról is beszélt, hangsúlyozva: annak építését 2026-ban el kell kezdeni.

„A 85-ös után jön a 86-os, a 87-es és a Balaton irányában elkezdjük a 84-es autóútnak a négysávosítását” – folytatta, hozzátéve: a Sopron és a Balaton közötti 100 kilométert a kormány újjá akarja építeni.

Vámos Zoltán is posztolt a Lázárinfóról

A soproni Lázárinfóról Vámos Zoltán is posztolt: "Így!" - írta röviden Facebook-bejegyzésében, utalva a videórészlet hangsúlyos tartalmára. Abban elhangzik, Lázár János számára vidékiként nagyon fontos, hogy a vidéki városok is kapjanak esélyt és lehetőséget.

S ne csak Budapestről szóljon Magyarország, hogy a világ szemében Magyarország ne legyen egyenlő csak Budapesttel. Nincs semmi bajom Budapesttel, fantasztikus város, de szeretném, hogy ha Sopron, Győr, Zalaegerszeg, Szombathely, Veszprém és Debrecen is kapna esélyt és lehetőséget, mint ahogy Németországban, Angliában nagyon sok intézmény, akár minisztérium, kutatási központ, múzeum, társadalmi közösség vidéken is létezik. Hiszen Németországnak ott van Hamburg, ott van München, a világsztár városok, Frankfurt pénzügyi központ, nem csak minden Berlinből szól

- sorolja a példákat Lázár János a videóban.

Majd hozzáteszi: - Elkötelezett vagyok, akár Győr megfejlesztésében, ahol most éppen nem kormánypárti polgármester van, akár Szombathely megfejlesztésében, ahol nem kormánypárti polgármester van, vagy akár Zalaegerszeg és Debrecen megfejlesztésében, ahol meg kormánypárti polgármester van. Minden normális kormánypárti vagy nem kormánypárti polgármesterrel - Ciprián ezt jól tudja (Farkas Ciprián - Sopron polgármestere - szerk.) - a megyei jogú városokon belül igyekszem építő kapcsolatot ápolni. Botka Lászlót minden törekvésében támogatom, hogy Szeged gyarapodjon, erősödjön és fejlődjön függetlenül attól, hogy nagyon kevés dolog van a politikában, amiben egyetértünk.

Mert nekem az a fontos, hogy vidéki centrumok legyenek és fejlődjenek" - zárja gondolatsorát Lázár János.

