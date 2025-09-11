2 órája
Leállásra kell készülni az egyik nagy hazai banknál, több szolgáltatás is szünetelni fog
Szeptember második felében egy hosszabb leállásra kell felkészülniük a bank ügyfeleinek fejlesztések miatt.
Leállásra kell készülni az Erste Bank ügyfeleinek szeptember második felében. A pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein, ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető - tájékoztatott a bank hivatalos oldalán.
Banki leállás az Erste Banknál
Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál. Szeptember 19-én 22 óra és szeptember 20-án 12 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban.
Nem lesznek elérhetőek a következő szolgáltatások:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.