Leállásra kell készülni az egyik nagy hazai banknál, több szolgáltatás is szünetelni fog

Leállásra kell készülni az Erste Bank ügyfeleinek szeptember második felében. A pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein, ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető - tájékoztatott a bank hivatalos oldalán.

Forrás: Pexels.com

Banki leállás az Erste Banknál

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál. Szeptember 19-én 22 óra és szeptember 20-án 12 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban.

Nem lesznek elérhetőek a következő szolgáltatások:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.