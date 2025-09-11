szeptember 11., csütörtök

Banki leállás

46 perce

Leállásra kell készülni az egyik nagy hazai banknál, több szolgáltatás is szünetelni fog

Szeptember második felében egy hosszabb leállásra kell felkészülniük a bank ügyfeleinek fejlesztések miatt.

Vaol.hu

Leállásra kell készülni az Erste Bank ügyfeleinek szeptember második felében. A pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein, ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető - tájékoztatott a bank hivatalos oldalán.

Több szolgáltatás sem lesz elérhető az leállás miatt az OTP Banknál.
Leállás jön az Erste Banknál.
Forrás: Pexels.com

Banki leállás az Erste Banknál

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál. Szeptember 19-én 22 óra és szeptember 20-án 12 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban.

Nem lesznek elérhetőek a következő szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

 

 

