Fényűző élet Vas megyében: milliárd közeli ingatlanok a kínálatban

Az ingatlan.com kínálatát böngésztük, és két lenyűgöző, közel 800 millió forintos otthonra bukkantunk: egy elegáns bői villára és egy impozáns ostffyasszonyfai kastélyra. Ezek a legdrágább házak Vas megye ingatlanpiacán, amelyek a fényűző luxust és a történelmi hangulatot egyaránt megtestesítik.

Legdrágább házak Vas megye: kastély is van a kínálatban

Forrás: ingatlan.com

Legdrágább házak Vas megye: Ostffyasszonyfa – történelmi kastély antik bútorokkal

A másik kiemelkedő ingatlan Ostffyasszonyfán található és 797,54 millió forintért kínálják. Az 1846-ban épült, 800 négyzetméteres kastély 15 szobával, elegáns belső terekkel és antik bútorokkal várja új tulajdonosát. A bútorzat a vételár része, így a klasszikus hangulat teljes egészében megőrizhető. A kastélyhoz hét hektáros park tartozik, dísznövényekkel, dísztóval, medencével és gazdasági épületekkel. A birtokon vendégházak, garázsok és még egy bekerített szarvasudvar is található. A fűtésről gázkazán és hangulatos cserépkályhák gondoskodnak, a falak pedig a múlt század eleganciáját idézik.

A bői luxusvillában fogorvosi rendelőt és csillagvizsgálót is találunk

A 799 millió forintos áron kínált, 618 négyzetméteres villa Bőn található, Bükfürdőtől mindössze három, Szombathelytől 30 kilométerre. A háromszintes épület egy 3279 négyzetméteres saroktelken áll, és akár több generáció számára is kényelmes otthont biztosít. A házban minden a luxusról szól: egyedi tölgyfa bútorok, márványburkolatok, japán textiltapéta, modern gépészeti szerelvények, napkollektoros fűtési rendszer, sőt még egy fogorvosi rendelő is helyet kapott az alagsorban. A hat szobás villa mellé tartozik egy úszómedence, több garázs, melléképületek, sőt még egy csillagvizsgáló is. A kertben dísztó, sziklakert, pétanque pálya és épített grill teszi teljessé a luxusérzetet.