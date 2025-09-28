szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulók
Lego kaland

2 órája

A Lego trendi! 2 tonna Lego járt Szombathelyen - fotók

Címkék#Szombathely#Lego#gyűjtemény

Csak a képzelet szabhatott határt az építőkockákkal való alkotásnak. Lego kiállításon jártunk az Agora Művelődési és Sportházban.

Kóbor Szonja

Hétvégén ötödik alkalommal töltötte meg a Lego-láz a szombathelyi Agora Művelődési és Sportházat. Ezidáig csak az előtérben és a galériában állítottak ki színes, mozgó, kicsi és nagy építményeket, ám idéntől a nagyteremben és kisebb termekben is helyet kaptak, a nagy helyi érdeklődésre való tekintettel. Az előtérben játékosan ráhangolódhattunk a Legózás adta élményre: a kisebbeknek nagyobb építőkockák játszószőnyegen, a nagyobbaknak szabad építés és Lego logikai játékok. Tesztüzemben volt a közösségi Lego virágoskert megépítése, ami nagy sikert aratott a szülők között is.

Közösségi Lego virágoskert épült.
Közösségi Lego virágoskert épült. 
Fotó: KSZ

Nem akármilyen Lego építmények várták a látogatókat

Szombathelyen ilyen még sosem volt: A kiállítók készültek egy sötét szobával, ahol különböző fényekben pompázó építményeket csodálhattunk meg, amikhez ideális esetben hozzájuk tartozó zene jár (mint például a Titanic hajóhoz Celine Dion ikonikus dala), ám a hely szűkössége miatt ezt maximum saját fülhallgatóval élhettük volna át.

Fotó: KSZ

 A nagyterembe belépve ámulatba ejtő látvány fogadott bennünket: Több tonnányi Lego tárult elénk, megközelítőleg 1000 építmény. A kiállítók 10 éve járják az országot, így már tudják, mik a kihagyhatatlan témák, amiket mindenhol meg kell mutatni. Star Wars, Lego City, vonatok, mozgó dolgok, mesék, videójátékok, autók, Gyűrűk Ura, retro cuccok, híres épületek. Itt biztosan mindenki megtalálta kedvenc szuperhősét - Lego formában. 

Nem szeretem az unatkozó szülőket. Célom a kellemes emlékek felidézése a felnőttekben, és  az új élményének megadása a gyerekeknek.

- mondta Zentai Ferenc, a gyűjtő akinek a tulajdonában áll az egész kiállítási anyag - de ez nem minden: az sportházban sem fért el a teljes gyűjteménye, amit raktárakban és kamionokon tárol, Szombathelyre a Legók 60 %-át hozta el.  A tulajdonos 29 évesen vette meg első Legoját, amit el is hozott a kiállításra, egy BTL-A4 Y-szárnyú csillagvadász hajót. Mára már 4 tonnányi Legója van, Lego építő mester, Lego Masters győztes és dolgozik a Legonak is. Megélhetésévé vált a hobbija, így napi 8-10 órákat Legózik. 

Fotó: KSZ

Egy ekkora kiállítás kipakolása, elrendezése 12-14 órát vesz igénybe. A csapat mögött 97 kiállítás áll a, így Szombathelyen egy "majdnem 100"-as előjubilálást tartottak. 

Legó kiállítás Szombathelyen

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

