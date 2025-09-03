Csoportos létszámleépítés Vas vármegyében - Itt vannak a friss foglalkoztatottsági mutatók!

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 222,5 ezer fő álláskereső szerepelt augusztusban, ez 2,1 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az álláskeresők száma a 2024. augusztusi adathoz viszonyítva 1 százalékos csökkenést, a megelőző hónaphoz képest 0,7 százalékos növekedést mutat. Csoportos létszámleépítést is bejelentettek Vasban.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentéséből derült ki a Vas vármegyei csoportos létszámleépítés

Fotó: Shutterstock

Vasban 3644 álláskeresőt, köztük 129 pályakezdőt tartottak számon a múlt hónapban, ami – igazodva az országos tendenciához - 0.6 százalékkal több az előző hónaphoz képest, viszont 8,5 százalékkal kevesebb az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva.

A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez 2,8 százalék volt vármegyénkben, míg az országos átlag 4,5 százalék. A csoportos létszámleépítés ellenére is kedvezőek a vasi mutatók.

Csoportos létszámleépítés Vasban

A legtöbb új munkaerőigény augusztusban a fővárosban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Pest vármegyékben (2000 fő feletti létszámot illetően) került bejelentésre. Míg azonban egyes vármegyékben a támogatott álláshelyek vannak többségben (pl. Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar), más térségekben ezek részaránya elenyésző (Vas, Pest, Zala vármegyék). Összességében 2025. augusztusban 119,2 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a hónap végére 85,6 ezer maradt üres, betöltetlen - derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentéséből.

Vasban összesen 3631 hely közül válogathattak az álláskeresők augusztusban, ebből a hónap végére 3267 maradt betöltetlen.

A foglalkoztatók összesen 706 személyt érintő csoportos létszámleépítést is bejelentettek az országban, ebből 143 fő Vas vármegyéből érkezett.