Megnyitották a reggel lezárt szombathelyi utcát: újra megnéztük, mutatjuk a változásokat - fotók

Amint lapunk tegnap ezt megírta, kedden lezárták a MÁV-rendelő mögötti Garai János utcát. A SZOVA előzetes tájékoztatása szerint többféle munka elvégzése miatt vált ez szükségessé. Amiket a tegnap ott elkészített fotóink is elég szépen igazoltak… Kíváncsiak voltunk: mi történik, hogy haladnak a teendőkkel, és mikor szabadul fel a forgalom számára? Nos, vannak jó és kevésbé jó híreink!

Lezárják ezt a szombathelyi utcát kedden: kerüld el!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Lezárás és újra megnyitás

Igen, az ígért fametszésből tényleg lett valami – mutatja egy Eötvös utcai lakó (ez szemben van az érintett Garai utcával). Észrevehető, hogy levágtak valamennyit a kilógó ágakból. De a parkolóhelyek megjelölése, illetve X jelek felfestése (amik a várakozás tilalmát hivatottak jelezni) nem láthatók. Egyetlen ilyen sincsen – mint ahogy padka rendbetételéről sem beszélhetünk… Az utca keleti (MÁV-rendelő) felőli részén valóban kátyúztak, vele szemben pedig takarítottak: fűkaszálás és szemétszedés történt itt. Mindez nem is tartott túl sokáig: „nyolcas kezdés után már fél tizenkettőkor levonultak” – mosolyog egy nyugdíjas férfi.