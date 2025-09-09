2 órája
Megnyitották a reggel lezárt szombathelyi utcát: újra megnéztük, mutatjuk a változásokat - fotók
Felfestések, metszés, és a jól láthatóan szükségessé vált kátyúzás: ezeket is ígérték a Garai utcára kedden. Ezért volt a lezárás – mi pedig ma újra megnéztük!
Amint lapunk tegnap ezt megírta, kedden lezárták a MÁV-rendelő mögötti Garai János utcát. A SZOVA előzetes tájékoztatása szerint többféle munka elvégzése miatt vált ez szükségessé. Amiket a tegnap ott elkészített fotóink is elég szépen igazoltak… Kíváncsiak voltunk: mi történik, hogy haladnak a teendőkkel, és mikor szabadul fel a forgalom számára? Nos, vannak jó és kevésbé jó híreink!
Lezárás és újra megnyitás
Igen, az ígért fametszésből tényleg lett valami – mutatja egy Eötvös utcai lakó (ez szemben van az érintett Garai utcával). Észrevehető, hogy levágtak valamennyit a kilógó ágakból. De a parkolóhelyek megjelölése, illetve X jelek felfestése (amik a várakozás tilalmát hivatottak jelezni) nem láthatók. Egyetlen ilyen sincsen – mint ahogy padka rendbetételéről sem beszélhetünk… Az utca keleti (MÁV-rendelő) felőli részén valóban kátyúztak, vele szemben pedig takarítottak: fűkaszálás és szemétszedés történt itt. Mindez nem is tartott túl sokáig: „nyolcas kezdés után már fél tizenkettőkor levonultak” – mosolyog egy nyugdíjas férfi.
Kavarodás
Az új forgalmi rend – a fekete nejlonok eltávolítása után – tényleg megvalósult. Vele együtt mindjárt frissen annak semmibe vétele is: ahogy képünkön is látszik, egy gépjármű vezetője fittyet hányt a pirosan csillogó, vadonatúj „behajtani tilos” táblára… Mint ahogy pár méterrel előtte az új „kötelező haladási irány” táblára is, ami kizárólag az egyenesen haladást engedélyezi. Ugyanilyen tábla kikerült egyébként a másik irányból is (illetve a Semmelweis felől is ott virít egy "egyirányú utca" jelzés). És nem ő az egyetlen, már többen is behajtottak azóta – int az Eötvös utcai lakó. Alighanem idő kell, míg megszokják a rutinból közlekedők. Figyeljünk, kerüljük el a balesetet!
