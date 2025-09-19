szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fut a város

1 órája

Jó, ha felkészül: szombaton lezárások és forgalomkorlátozások lesznek Szombathelyen

Címkék#Szombathely MJV Önkormányzat#útlezárás#futás#forgalomkorlátozás

Szombaton ismét megrendezésre kerül a „Fut a város!” futóesemény Szombathelyen. A verseny ideje alatt az útvonalak többségén nem lesz teljes útlezárás, a futók áthaladását a rendőrség biztosítja forgalomirányítással. A sporteseményre már több, mint hatszázan neveztek.

Pum András

Két szakaszon azonban időszakos lezárásra kell számítani:

  • Kenderesi út – az Árkádiánál lévő fahíd és a Tófürdő közötti szakasz, 10:00–11:30 között
  • Magyar László utca – a Petőfi utca és a Főiskolai híd közötti szakasz, 10:00–11:30 között
Szombaton ismét megrendezik a "Fut a város" programot Szombathely belvárosában  
Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Versenytávok:

  • 2 km – az útvonal hagyományosan érinti a Polgármesteri Hivatalt is
  • 5 km
  • 10 km egyéniben
  • 10 km váltóban
  • 400 m gyerekfutam

A szervezők korlátozott számban még tudnak rajthoz állási lehetőséget biztosítani azoknak, akik kedvet kapnak az induláshoz – a nevezés szombaton reggel 7:30-tól a Fő téren, a versenyközpont regisztrációs pontján történik.

Útvonalak

2 km

FŐ Tér – Szent Márton út – Kerékpár út (Thököly Imre utca alatt) – Thököly Imre u. – Történelmi témapark – Aréna utca- Vak Bottyán utca – Kresz Park – Szt. Flórián Körút – Szőllősi sétány – Aréna utca – Zrínyi Ilona utca – Batthyány tér körforgalom – Zrínyi Ilona utca – Képtár Iseum – Göncz Árpád tér – Városháza – FŐ Tér

2 km kisállattal:

a futam nem halad át a Városházán

FŐ Tér – Szent Márton út – Kerékpár út (Thököly Imre utca alatt) – Thököly Imre u. – Történelmi témapark – Aréna utca- Vak Bottyán utca – Kresz Park – Szt. Flórián Körút – Szőllősi sétány – Aréna utca – Zrínyi Ilona utca – Batthyány tér körforgalom – Zrínyi Ilona utca – Képtár Iseum – Göncz Árpád tér – Városháza – Thököly Imre utca – Bejczy István utca – FŐ Tér

5 km

FŐ Tér – átjáró Hefele Menyhért irányba – Kiskar út – Szent Quirin Sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Perintparti sétány – Rohonci út gyalogos híd – – Sportliget – Arany patak gyaloghíd- Kenderesi út – Bartók Béla krt. (Haladás Stadion irányába) – Szent Quirin sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Kiskar út – Hefele Menyhért út – FŐ tér

10 km

FŐ Tér – átjáró Hefele Menyhért irányba – Kiskar út – Szent Quirin Sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Perintparti sétány – Rohonci út gyalogos híd – – Sportliget – Arany patak gyaloghíd- Kenderesi út – Bartók Béla krt. (Haladás Stadion irányába) – Szent Quirin sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Kiskar út – Hefele Menyhért út – FŐ tér fordítópont – 2 kör

400 m gyerektáv

1 kör a Fő téren – indulás a rajttól, majd a Császárkőnél visszafordulás, beérkezés a célba

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu