Jó, ha felkészül: szombaton lezárások és forgalomkorlátozások lesznek Szombathelyen

Szombaton ismét megrendezésre kerül a „Fut a város!” futóesemény Szombathelyen. A verseny ideje alatt az útvonalak többségén nem lesz teljes útlezárás, a futók áthaladását a rendőrség biztosítja forgalomirányítással. A sporteseményre már több, mint hatszázan neveztek.

Két szakaszon azonban időszakos lezárásra kell számítani: Kenderesi út – az Árkádiánál lévő fahíd és a Tófürdő közötti szakasz, 10:00–11:30 között

– az Árkádiánál lévő fahíd és a Tófürdő közötti szakasz, 10:00–11:30 között Magyar László utca – a Petőfi utca és a Főiskolai híd közötti szakasz, 10:00–11:30 között Szombaton ismét megrendezik a "Fut a város" programot Szombathely belvárosában

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor Versenytávok: 2 km – az útvonal hagyományosan érinti a Polgármesteri Hivatalt is

5 km

10 km egyéniben

10 km váltóban

400 m gyerekfutam A szervezők korlátozott számban még tudnak rajthoz állási lehetőséget biztosítani azoknak, akik kedvet kapnak az induláshoz – a nevezés szombaton reggel 7:30-tól a Fő téren, a versenyközpont regisztrációs pontján történik. Útvonalak 2 km FŐ Tér – Szent Márton út – Kerékpár út (Thököly Imre utca alatt) – Thököly Imre u. – Történelmi témapark – Aréna utca- Vak Bottyán utca – Kresz Park – Szt. Flórián Körút – Szőllősi sétány – Aréna utca – Zrínyi Ilona utca – Batthyány tér körforgalom – Zrínyi Ilona utca – Képtár Iseum – Göncz Árpád tér – Városháza – FŐ Tér 2 km kisállattal: a futam nem halad át a Városházán FŐ Tér – Szent Márton út – Kerékpár út (Thököly Imre utca alatt) – Thököly Imre u. – Történelmi témapark – Aréna utca- Vak Bottyán utca – Kresz Park – Szt. Flórián Körút – Szőllősi sétány – Aréna utca – Zrínyi Ilona utca – Batthyány tér körforgalom – Zrínyi Ilona utca – Képtár Iseum – Göncz Árpád tér – Városháza – Thököly Imre utca – Bejczy István utca – FŐ Tér 5 km FŐ Tér – átjáró Hefele Menyhért irányba – Kiskar út – Szent Quirin Sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Perintparti sétány – Rohonci út gyalogos híd – – Sportliget – Arany patak gyaloghíd- Kenderesi út – Bartók Béla krt. (Haladás Stadion irányába) – Szent Quirin sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Kiskar út – Hefele Menyhért út – FŐ tér 10 km FŐ Tér – átjáró Hefele Menyhért irányba – Kiskar út – Szent Quirin Sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Perintparti sétány – Rohonci út gyalogos híd – – Sportliget – Arany patak gyaloghíd- Kenderesi út – Bartók Béla krt. (Haladás Stadion irányába) – Szent Quirin sétány – Magyar László út – Szent Quirin Sétány – Kiskar út – Hefele Menyhért út – FŐ tér fordítópont – 2 kör

400 m gyerektáv 1 kör a Fő téren – indulás a rajttól, majd a Császárkőnél visszafordulás, beérkezés a célba

