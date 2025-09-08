Kedden egész napra lezárják ezt a szombathelyi utcát

A közeljövőben forgalmi rendváltozás lesz a MÁV-rendelő mögötti Garai János utcában. Ennek bevezetéséhez több szükséges munkálatot is el kell végezni előzőleg. Ezeknek a biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szeptember 9-én, kedden lezárják, azaz: minden gépjármű forgalmát megtiltják az utcában – tájékoztatták a érintett lakókat és a környéken közlekedőket.

Lezárják ezt a szombathelyi utcát kedden: kerüld el!

Fotó: Cseh Gábor

Lezárják, és ezeket végzik el:

Ezen a keddi napon a tervek szerint a következő munkákat fogják elvégezni:

fák metszése

X jelek felfestése

parkolóhelyek megjelölése (a burkolat miatt valószínűleg csak a kerítés oldalán lesz jelölés)

szükséges kátyúzás

padka rendbetétele

utca takarítása

A munkálatok elvégzését követően már az új forgalmi rend lesz érvényben, azaz a kétirányú forgalom helyett egyirányú közlekedés lesz az utcában (déli irányba).

Esőnapot is megjelöltek: ez szeptember 11. A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint erre akár szükség is lehet: zivatarok is előfordulhatnak kedden.

Fotó: Cseh Gábor

