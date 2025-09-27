szeptember 27., szombat

Akció

2 órája

Nem pénz érte, amennyit a Lidl kér ezért a melegszendvicssütőért akcióban

gofri, Lidl, melegszendvics

Szinte ingyen van a melegszendvicssütő. Minden konyhába jól jön és a Lidlben július 29-étől hétfőtől akciósan veheted meg. Hűvös napokon jól jön egy gyors vacsorához vagy egy hétvégi gofri partihoz.

Vaol.hu

Ha nem vagy időmilliomos, neked is jól jön a konyhában egy melegszendvicssütő. A leggyorsabb módja egy meleg mégis egyszerű vacsorának. A klasszik sonkás sajtoson kívül, lehet akár vegetáriánus tölteléke vagy akár édes változat nutellával és banánnal. A Lidl most nagyon olcsón kínál mindezekre megoldást. 

lidl
Lidl: még hétvégén is komoly akciók lesznek
Fotó: Alex Segre

Lidl akció: szinte ingyen van most a melegszendvicssütő

A Lidlben a Silvercrest szendvicssütőt kínálják most olcsón. Ráadásul a szendvicssütőn kívül még gofri betét is tartozik hozzá, így még jobban megéri. Szeptember 29-étől hétfőtől az akciós ára 3999 forint. Ha már elhasználódott a korábbinak a tapadásmentes bevonata, jobb újat enni. Sokan panaszkodnak, hogy miért nem roppanós a gofri tésztájuk. Az elhasználódott felületen nem lehet roppanós a tészta. Ráadásul most 3999 forintba kerül. 

Gondolkodsz egy melegszendvicssütőn?Rengeteg előnye van. Segítünk!

  1. Gyors, pár perc alatt elkészül benne a reggeli vagy vacsora. 
  2. Egyszerű a használata, akár egy gyerek is boldogul vele 
  3. Könnyen tisztítható, főleg ha tapadásmentes a felülete. 
  4. Kis helyet foglal, praktikus a mindennapokban.


 

