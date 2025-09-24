Ez a tea rákmegelőző, rendezi a vérnyomást és most olcsó a Lidlben

A japánok egyik titkos csodafegyvere, ha egészségről van szó és most diszkontáron van. A matcha nem véletlenül annyira különleges és drága. Ezt a zöld teát csak nagy körültekintéssel termesztik és dolgozzák fel. Árnyékos helyen termesztik és nagyon kíméletesen szárítják a rügyeket. Ennek köszönheti, hogy nagyon sok hasznos anyag marad benne, ami a szervezet számára igazi kincs és a Lidl akciós újságjában is felfedeztük.

Lidl: kezdődnek az eheti akciók

Forrás: MW/archív

Lidl akcióban veheted meg a japán luxusteát

A matchából, ebből a finom porrá őröl zöld teából többféle és többféle minőségű van a piacon. Még a termőhelye és a termelője is befolyásolja az értékét. Ez egy igazán drága szuper élelmiszer, ami az elmúlt években egyre divatosabb. Magas az antioxidáns tartalma. Nyugtat, ellazít ugyanakkor fokozza a koncentrációt. Egyre többen használják kávé helyett. Hosszabb ideig van hatása és azokat is élénkíti, akik a kávéhoz már annyira hozzászoktak, hogy alig érzik meg, hogy kávéztak. Ez egy drága tea, 30 grammja ötezer forintnál kezdődik, ehhez képest a Lidlben szeptember 25-étől csütörtöktől 1599 forintért lehet megvenni akcióban.