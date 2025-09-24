szeptember 24., szerda

Ez a tea rákmegelőző, rendezi a vérnyomást és most olcsó a Lidlben

Ez a csodatea most az egyik legnagyobb divat, ha egészségről van szó. A japánok persze már régóta esküsznek rá, de Európában is egyre inkább felfedezik. Az igazán egészségtudatos emberek már régóta tudnak arról, hogy a matcha tea csodákra képes. A Lidlben ráadásul most olcsón meg lehet venni, az amúgy luxusnak számító italt.

Vaol.hu

A japánok egyik titkos csodafegyvere, ha egészségről van szó és most diszkontáron van. A matcha nem véletlenül annyira különleges és drága. Ezt a zöld teát csak nagy körültekintéssel termesztik és dolgozzák fel. Árnyékos helyen termesztik és nagyon kíméletesen szárítják a rügyeket. Ennek köszönheti, hogy nagyon sok hasznos anyag marad benne, ami a szervezet számára igazi kincs és a Lidl akciós újságjában is felfedeztük. 

Lidl
Lidl: kezdődnek az eheti akciók
Forrás: MW/archív

Lidl akcióban veheted meg a japán luxusteát

A matchából, ebből a finom porrá őröl zöld teából többféle és többféle minőségű van a piacon. Még a termőhelye és a termelője is befolyásolja az értékét. Ez egy igazán drága szuper élelmiszer, ami az elmúlt években egyre divatosabb. Magas az antioxidáns tartalma. Nyugtat, ellazít ugyanakkor fokozza a koncentrációt. Egyre többen használják kávé helyett. Hosszabb ideig van hatása és azokat is élénkíti, akik a kávéhoz már annyira hozzászoktak, hogy alig érzik meg, hogy kávéztak. Ez egy drága tea, 30 grammja ötezer forintnál kezdődik, ehhez képest a Lidlben szeptember 25-étől csütörtöktől 1599 forintért lehet megvenni akcióban.

Mitől ilyen divatos a matcha tea?

A zöld teák divatosak már egy ideje, a matcha az elmúlt években kezdett nagyobb körben elterjedni. Ez a porított, rendkívüli minőségű tea, rengeteg a szervezet számára hasznos és egészséges összetevőt tartalmaz. Ez annak köszönhető, hogy a matcha az egész tea porrá őrölt formája, vagyis az egész levelet elfogyasztjuk, nem csak a tealevelek forró vízbe áztatott kivonatát. Ezért koncentráltabban tartalmazza a hasznos anyagokat.

Érvédő, fogyókúrához és kávé helyett is jó, ezek a matcha tea hatásai

A matcha az egyik legegészségesebb teafajta: 

  1. Élénkít, de nem hirtelen, hanem kiegyensúlyozottan 
  2. Védi az ereket és jó hatással van a vérnyomásra
  3. Hasznos a fogyókúrához, mert élénkíti az anyagcserét 
  4. Támogatja az immunrendszert 
  5. Ellazít

Fontos, hogy a koffeintartalma magas, ezért nem szerencsés belőle túl sokat fogyasztani!

 

