Ez a tea rákmegelőző, rendezi a vérnyomást és most olcsó a Lidlben
Ez a csodatea most az egyik legnagyobb divat, ha egészségről van szó. A japánok persze már régóta esküsznek rá, de Európában is egyre inkább felfedezik. Az igazán egészségtudatos emberek már régóta tudnak arról, hogy a matcha tea csodákra képes. A Lidlben ráadásul most olcsón meg lehet venni, az amúgy luxusnak számító italt.
A japánok egyik titkos csodafegyvere, ha egészségről van szó és most diszkontáron van. A matcha nem véletlenül annyira különleges és drága. Ezt a zöld teát csak nagy körültekintéssel termesztik és dolgozzák fel. Árnyékos helyen termesztik és nagyon kíméletesen szárítják a rügyeket. Ennek köszönheti, hogy nagyon sok hasznos anyag marad benne, ami a szervezet számára igazi kincs és a Lidl akciós újságjában is felfedeztük.
Lidl akcióban veheted meg a japán luxusteát
A matchából, ebből a finom porrá őröl zöld teából többféle és többféle minőségű van a piacon. Még a termőhelye és a termelője is befolyásolja az értékét. Ez egy igazán drága szuper élelmiszer, ami az elmúlt években egyre divatosabb. Magas az antioxidáns tartalma. Nyugtat, ellazít ugyanakkor fokozza a koncentrációt. Egyre többen használják kávé helyett. Hosszabb ideig van hatása és azokat is élénkíti, akik a kávéhoz már annyira hozzászoktak, hogy alig érzik meg, hogy kávéztak. Ez egy drága tea, 30 grammja ötezer forintnál kezdődik, ehhez képest a Lidlben szeptember 25-étől csütörtöktől 1599 forintért lehet megvenni akcióban.
Mitől ilyen divatos a matcha tea?
A zöld teák divatosak már egy ideje, a matcha az elmúlt években kezdett nagyobb körben elterjedni. Ez a porított, rendkívüli minőségű tea, rengeteg a szervezet számára hasznos és egészséges összetevőt tartalmaz. Ez annak köszönhető, hogy a matcha az egész tea porrá őrölt formája, vagyis az egész levelet elfogyasztjuk, nem csak a tealevelek forró vízbe áztatott kivonatát. Ezért koncentráltabban tartalmazza a hasznos anyagokat.
Érvédő, fogyókúrához és kávé helyett is jó, ezek a matcha tea hatásai
A matcha az egyik legegészségesebb teafajta:
- Élénkít, de nem hirtelen, hanem kiegyensúlyozottan
- Védi az ereket és jó hatással van a vérnyomásra
- Hasznos a fogyókúrához, mert élénkíti az anyagcserét
- Támogatja az immunrendszert
- Ellazít
Fontos, hogy a koffeintartalma magas, ezért nem szerencsés belőle túl sokat fogyasztani!
