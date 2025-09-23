1 órája
A Lidl ajánlata neked is jól jön, ha gond van a vérnyomásoddal
Olyan készülék került a Lidl kínálatába, ami egy bizonyos kor felett jó, ha van otthon. Ennyiért sehol máshol nem kapsz ilyen minőségű vérnyomásmérőt, mint csütörtöktől a Lidlben.
A Lidl e heti kínálatában több egészséggel kapcsolatos termék is került. A magas vérnyomás rengeteg egészségügyi problémát okozhat. Bizonyos életkor felett lehet vele gond, de akár fiatalon is, ha a családban öröklődik a keringési betegség. Így aztán egy vérnyomásmérő minden háztartásban hasznos, hogy gyorsan lehessen ellenőrizni. Ez akkor is jó, ha valaki gyógyszert szed, de annak is aki csak úgy érzi gond van vele - szúrtuk ki a Lidl akciós újságjában.
Lidl akcióban veheted meg a vérnyomásmérőt
Ezen a héten az egyik akciós termék a Lidl üzleteiben a vérnyomásmérő. Vérnyomásmérő a Lidlből? Miért ne! Ez a készülék nagyon jó minőségű, ráadásul nagyon jó áron van. Felkaros és csukló vérnyomásmérőt is kínálnak ezen a héten. A Sensiplast márka felkaros kivitelben kínál egy megbízható készüléket 9999 forintért. A Sanitas csukló vérnyomásmérőt 5999 forintért lehet megvenni. Ez az akció szeptember 25-én, csütörtökön kezdődik.
Milyen a jó vérnyomásmérő?
A magas vérnyomás felismeréséhez és kezelésében is fontos az otthoni vérnyomásmérés. Nem mindegy milyen eszközt veszünk otthonra. Azt érdemes tudni, hogy a legpontosabb, legmegbízhatóbb értéket felkaros mérővel kaphatjuk. Léteznek ugyanis felkarra, csuklóra, sőt már ujjra helyezhető modellek is. A felkaros mérőnél érdemes megnézni, hogy a mandzsetta milyen méretű. Ha túl nagy vagy ha túl szűk, nem tudjuk használni a készüléket, mert nem tudja rendesen felpumpálni a vérnyomásmérő. Az automata mérők kényelmesebbek, a manuális méréshez azért tapasztalatra van szükség. Fontos, hogy hitelesített készüléket válasszunk és ha lehet legyen memóriája, hiszen akkor követni tudjuk, hogyan változnak az értékek.
Az elmúlt években többször is változtattak az ideális vérnyomás értékén. Legtöbben biztos arra emlékeznek, hogy 140/90 mmHg az az érték, ami még jónak mondható. Mióta változtattak rajta, a normális értéknek a 130/80 mmHg és az annál magasabb értékeket határoznak meg magas vérnyomásnak minden felnőtt esetében. Igaz életkor szerint azért ez ennél kicsit árnyaltabb, idősebb korban ez az érték lehet minimálisan magasabb. Az ennél a határértékeknél magasabb vérnyomás növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a szívroham vagy az agyvérzés kockázatát. Az első stádiumú magas vérnyomás tehát 130–139 szisztolés vagy 80–89 diasztolés értéktől kezdődik.