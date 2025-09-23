A Lidl ajánlata neked is jól jön, ha gond van a vérnyomásoddal

A Lidl e heti kínálatában több egészséggel kapcsolatos termék is került. A magas vérnyomás rengeteg egészségügyi problémát okozhat. Bizonyos életkor felett lehet vele gond, de akár fiatalon is, ha a családban öröklődik a keringési betegség. Így aztán egy vérnyomásmérő minden háztartásban hasznos, hogy gyorsan lehessen ellenőrizni. Ez akkor is jó, ha valaki gyógyszert szed, de annak is aki csak úgy érzi gond van vele - szúrtuk ki a Lidl akciós újságjában.

Lidl: csütörtökön egy nagyon jó akciós termék jön

Fotó: Wirestock Creators

Lidl akcióban veheted meg a vérnyomásmérőt

Ezen a héten az egyik akciós termék a Lidl üzleteiben a vérnyomásmérő. Vérnyomásmérő a Lidlből? Miért ne! Ez a készülék nagyon jó minőségű, ráadásul nagyon jó áron van. Felkaros és csukló vérnyomásmérőt is kínálnak ezen a héten. A Sensiplast márka felkaros kivitelben kínál egy megbízható készüléket 9999 forintért. A Sanitas csukló vérnyomásmérőt 5999 forintért lehet megvenni. Ez az akció szeptember 25-én, csütörtökön kezdődik.

Milyen a jó vérnyomásmérő?

A magas vérnyomás felismeréséhez és kezelésében is fontos az otthoni vérnyomásmérés. Nem mindegy milyen eszközt veszünk otthonra. Azt érdemes tudni, hogy a legpontosabb, legmegbízhatóbb értéket felkaros mérővel kaphatjuk. Léteznek ugyanis felkarra, csuklóra, sőt már ujjra helyezhető modellek is. A felkaros mérőnél érdemes megnézni, hogy a mandzsetta milyen méretű. Ha túl nagy vagy ha túl szűk, nem tudjuk használni a készüléket, mert nem tudja rendesen felpumpálni a vérnyomásmérő. Az automata mérők kényelmesebbek, a manuális méréshez azért tapasztalatra van szükség. Fontos, hogy hitelesített készüléket válasszunk és ha lehet legyen memóriája, hiszen akkor követni tudjuk, hogyan változnak az értékek.