Felújítják Kőszegen a Gyöngyös-menti kerékpárutat

Korábban beszámotunk arról, hogy új bevásárlóközpont kialakításába kezdett Kőszegen az egyik ismert nemzetközi diszkont-üzletlánc (Lidl). Az új üzletet befogadó, egykor könnyűipari termelésnek és értékesítésnek helyet adó ingatlan és a Gyöngyös-patak között évtizedekkel ezelőtt építettek közforgalmú kerékpárutat az akkori gyári dolgozók számára.

A Lidl üzlet tervezése során az előírt számú parkoló kialakítása miatt szükség volt a kerékpárút nyomvonalának korrekciójára.

Lidl-építkezés: a munkák idejére a forgalmat alternatív útvonalra terelték

Az üzletház tervezése során az előírt számú parkoló kialakítása miatt szükség volt a kerékpárút nyomvonalának korrekciójára. Kőszeg önkormányzatának kérésére a beruházó vállalta a kerékpárút áthelyezését és újjáépítését, így a kereskedelmi és foglalkoztatási szempontból is fontos városrész hamarosan már a korrigált vonalvezetésű kerékpárúton lesz elérhető. A munkálatok idejére a közkedvelt kerékpárút szakaszt lezárták, a forgalmat alternatív útvonalra terelték. A Pogányi út felől így átmenetileg nem a Gyöngyös patak partján, hanem a Tesco és a Penny áruházak között az autómosó előtt haladó sárga táblákkal jelölt úton lehet eltekerni a Cáki útig, majd a 87-es úton átkelve lehet tovább haladni a Kőszegfalva felé vezető kerékpárúton.