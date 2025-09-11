szeptember 11., csütörtök

A munkák idejére a forgalmat alternatív útvonalra terelték.

Felújítják Kőszegen a Gyöngyös-menti kerékpárutat

Újjáépítik a leendő új kőszegi Lidl-üzletet befogadó ingatlan és a Gyöngyös-patak között évtizedekkel ezelőtt épített kerékpárutat. Az út nyomvonalának korrekciójára is szükség van. A munkák idejére a közkedvelt kerékpárútszakaszt lezárták, a forgalmat alternatív útvonalra terelték.

Korábban beszámotunk arról, hogy új bevásárlóközpont kialakításába kezdett Kőszegen az egyik ismert nemzetközi diszkont-üzletlánc (Lidl). Az új üzletet befogadó, egykor könnyűipari termelésnek és értékesítésnek helyet adó ingatlan és a Gyöngyös-patak között évtizedekkel ezelőtt építettek közforgalmú kerékpárutat az akkori gyári dolgozók számára. 

A Lidl üzlet tervezése során az előírt számú parkoló kialakítása miatt szükség volt a kerékpárút nyomvonalának korrekciójára. 
Lidl-építkezés: a munkák idejére a forgalmat alternatív útvonalra terelték

Az üzletház tervezése során az előírt számú parkoló kialakítása miatt szükség volt a kerékpárút nyomvonalának korrekciójára. Kőszeg önkormányzatának kérésére a beruházó vállalta a kerékpárút áthelyezését és újjáépítését, így a kereskedelmi és foglalkoztatási szempontból is fontos városrész hamarosan már a korrigált vonalvezetésű kerékpárúton lesz elérhető. A munkálatok idejére a közkedvelt kerékpárút szakaszt lezárták, a forgalmat alternatív útvonalra terelték. A Pogányi út felől így átmenetileg nem a Gyöngyös patak partján, hanem a Tesco és a Penny áruházak között az autómosó előtt haladó sárga táblákkal jelölt úton lehet eltekerni a Cáki útig, majd a 87-es úton átkelve lehet tovább haladni a Kőszegfalva felé vezető kerékpárúton. 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
