szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Meghalt egy ember a Lidlben a Balatonnál

Címkék#szupermarket#Lidl#tragédia

Mentőhelikoptert is riasztottak, de már hiába. A férfi Lidl áruházban lett rosszul Fonyódon.

Vaol.hu

Szombat délelőtt mentő és mentőhelikopter is érkezett a Balatonnál, a fonyódi Lidl áruházhoz. Sokáig próbálták újraéleszteni a férfit, de nem sikerült. A sonline.hu információi szerint egy vásárló lett rosszul az üzletben, az életét azonban nem tudták már megmenteni. 

lidl
Lidl áruházban történt tragédia, mentőhelikopter is érkezett
Forrás: sonline.hu / olvasói fotó

Lidl áruházban történt a tragédia

Az értesülést a rendőrség is megerősítette. A férfi feltehetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, a halál pontos okát azonban még orvosszakértő vizsgálja.

Nem ez volt az első haláleset Lidl áruházban Magyarországon. 2021-ben egy idős nő halt meg Érden, az idei év elején pedig az áruház egyik dolgozója vesztette életét a Lidl áruházban Érdligeten, nem tudták újraéleszteni. Az eset után a boltot órákra bezárták.

Kőszegen nyit új üzletet a Lidl

Arról is írtunk nemrég, hogy hónapok óta megy a találgatás, bővíti-e üzlethálózatát 2025-ben Vasban a közkedvelt kiskereskedelmi lánc: lesz-e újabb szupermarket vármegyénkben, azon belül Kőszegen. A kisvárosban lakók tényként kezelik az üzletnyitást és azt is, hol épül a Lidl.  Básthy Béla, Kőszeg polgármesetere megerősítette a hírt: hónapok óta zajlanak az egyeztetések az önkormányzat és az üzlethálózat között, és a volt Kőszegi Ruhaipari Ktsz. csarnokának helyén nő majd ki a földből a szupermarket. Hogy mikor, arra az érintett nemzetközi hálózattól kaptunk választ: terveik szerint 2026 első negyedévében nyitnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu