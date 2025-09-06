Meghalt egy ember a Lidlben a Balatonnál

Szombat délelőtt mentő és mentőhelikopter is érkezett a Balatonnál, a fonyódi Lidl áruházhoz. Sokáig próbálták újraéleszteni a férfit, de nem sikerült. A sonline.hu információi szerint egy vásárló lett rosszul az üzletben, az életét azonban nem tudták már megmenteni.

Forrás: sonline.hu / olvasói fotó

Az értesülést a rendőrség is megerősítette. A férfi feltehetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, a halál pontos okát azonban még orvosszakértő vizsgálja.

Nem ez volt az első haláleset Lidl áruházban Magyarországon. 2021-ben egy idős nő halt meg Érden, az idei év elején pedig az áruház egyik dolgozója vesztette életét a Lidl áruházban Érdligeten, nem tudták újraéleszteni. Az eset után a boltot órákra bezárták.

Kőszegen nyit új üzletet a Lidl

Arról is írtunk nemrég, hogy hónapok óta megy a találgatás, bővíti-e üzlethálózatát 2025-ben Vasban a közkedvelt kiskereskedelmi lánc: lesz-e újabb szupermarket vármegyénkben, azon belül Kőszegen. A kisvárosban lakók tényként kezelik az üzletnyitást és azt is, hol épül a Lidl. Básthy Béla, Kőszeg polgármesetere megerősítette a hírt: hónapok óta zajlanak az egyeztetések az önkormányzat és az üzlethálózat között, és a volt Kőszegi Ruhaipari Ktsz. csarnokának helyén nő majd ki a földből a szupermarket. Hogy mikor, arra az érintett nemzetközi hálózattól kaptunk választ: terveik szerint 2026 első negyedévében nyitnak.