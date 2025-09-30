Hogyan tolták el 40 méterrel a szombathelyi iskolát, mennyibe került a Savaria Szálló felújítása?

Linka Sándor 1972 óta készít faintarziákat, 1990 óta pedig – akkor született az első unokája – logikai fajátékokat. Világ életében verseket írt. Legutóbb a Herényi Közösségi Napon adott programot logikai fajátékokkal. Amint mondja, a felnőttek és a gyerekek tíz százaléka ül le hozzá, de ők másfél-két órát is eltöltenek nála, általában mindig olyanok, akik szeretik a matematikát. A Savaria Karneválon a Gayer parkban találkozhattunk Linka Sándor logikai fajátékaival.

Linka Sándor 1990 óta készít logikai fajátékokat, amikor megszületett az első unokája. Ma már a dédunokái is ezzel játszanak, mert a logikai fajátékok nem csak szépek, de tartósak is, generációról generációra örökíthetők. Fotó: Merklin Tímea

Intarziáiból állandó kiállítás látható a Zarkaházi kastélyban. Tájképei között megalkotta a régi oszkói és cáki pincéket, a templomok közt a vasvárit és a szombathelyi ferences templomot, a portrék közt Szécsi Pál, Ady Endre, Liszt Ferenc, II. János Pál pápa, Nagy László, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Kálmán Imre, Rejtő Jenő, Weöres Sándor néz vissza ránk, és mivel

táncolt egyszer egy percet Pécsi Ildikóval Pécsen, az ő arcát is megmintázta. Elkészítette faintarziában a teljes Aranycsapatot is, azt megvásárolta a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Szécsi Pál magyar énekes, előadóművész, dalszerző, dalszövegíró portréját Linka Sándor készítette. (faintartza). Fotó: Merklin Tímea

E két hobbi mellett szívesen beszél a műszaki pályájáról is, mert “már van kellő időtávlat”.

Linka Sándor Budapesten született, iskolába már Sitkén járt, mert a nagyszüleinél nevelkedett. Anyai nagyanyja testvére volt az a Linka Ferenc gépészmérnök, aki tervezte a 424-es mozdonyt, amivel a doktrátusát akarta megszerezni, de a terveket ellopták tőle. (A tolvaj később lezuhant egy repülőgéppel.) Linka Sándor 1956-ban végzett az általános iskolában, tovább pedig a bányák felé irányították akkoriban a gyerekeket. Az édesanyja nem engedte el, két évig otthon volt, culágerként, erdészeti munkásként, kubikusként dolgozott.

Linka Sándor a feleségével anno. Forrás: Linka Sándor

Vájár iskolából a pécsi felsőfokú bányaipari technikumba

Aztán mégis elment az Ajka-Csingervölgy ipari intézetbe vájár tanulónak. Kitűnően végzett, majd a pécsi felsőfokú bányaipari technikumba ment tovább.

- A föld- és bányaméréstant olyan magas szinten tanították, hogy amikor végeztünk, sorban álltak értünk a tervező irodák, hogy menjünk oda dolgozni - meséli.