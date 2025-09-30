4 órája
Hogyan tolták el 40 méterrel a szombathelyi iskolát, mennyibe került a Savaria Szálló felújítása?
A rendszerváltás előtti időszak építőiparának hibáiról, kívülállók számára sokszor megdöbbentő részleteiről is mesél az utóbbi évtizedekben főleg logikai fajátékairól, faintarziáiról ismert Linka Sándor. Ma is aktív közéletet él, és jól emlékszik a nyugdíjazása előtti időkre, műszaki pályájának fordulataira, amit szívesen oszt meg a maiakkal. Linka Sàndor 84 éves.
Fotó: Merklin Tímea
Linka Sándor 1972 óta készít faintarziákat, 1990 óta pedig – akkor született az első unokája – logikai fajátékokat. Világ életében verseket írt. Legutóbb a Herényi Közösségi Napon adott programot logikai fajátékokkal. Amint mondja, a felnőttek és a gyerekek tíz százaléka ül le hozzá, de ők másfél-két órát is eltöltenek nála, általában mindig olyanok, akik szeretik a matematikát. A Savaria Karneválon a Gayer parkban találkozhattunk Linka Sándor logikai fajátékaival.
Intarziáiból állandó kiállítás látható a Zarkaházi kastélyban. Tájképei között megalkotta a régi oszkói és cáki pincéket, a templomok közt a vasvárit és a szombathelyi ferences templomot, a portrék közt Szécsi Pál, Ady Endre, Liszt Ferenc, II. János Pál pápa, Nagy László, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Kálmán Imre, Rejtő Jenő, Weöres Sándor néz vissza ránk, és mivel
táncolt egyszer egy percet Pécsi Ildikóval Pécsen, az ő arcát is megmintázta. Elkészítette faintarziában a teljes Aranycsapatot is, azt megvásárolta a Magyar Labdarúgó Szövetség.
E két hobbi mellett szívesen beszél a műszaki pályájáról is, mert “már van kellő időtávlat”.
Linka Sándor Budapesten született, iskolába már Sitkén járt, mert a nagyszüleinél nevelkedett. Anyai nagyanyja testvére volt az a Linka Ferenc gépészmérnök, aki tervezte a 424-es mozdonyt, amivel a doktrátusát akarta megszerezni, de a terveket ellopták tőle. (A tolvaj később lezuhant egy repülőgéppel.) Linka Sándor 1956-ban végzett az általános iskolában, tovább pedig a bányák felé irányították akkoriban a gyerekeket. Az édesanyja nem engedte el, két évig otthon volt, culágerként, erdészeti munkásként, kubikusként dolgozott.
Vájár iskolából a pécsi felsőfokú bányaipari technikumba
Aztán mégis elment az Ajka-Csingervölgy ipari intézetbe vájár tanulónak. Kitűnően végzett, majd a pécsi felsőfokú bányaipari technikumba ment tovább.
- A föld- és bányaméréstant olyan magas szinten tanították, hogy amikor végeztünk, sorban álltak értünk a tervező irodák, hogy menjünk oda dolgozni - meséli.
A Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat szombathelyi kirendeltségén helyezkedett el, megnősült, közben átment a Vas Megyei Tanácsi Tervező Irodához.
Visszafelé folyt a csatorna, eltolták az iskolát, belevágtak a kábelbe
1971-töl 21 éven át a Vas Megyei Beruházási Vállalatnál volt műszaki ellenőr. Ezen időszak alatt történtek az építőiparban a következő események, amelyeket talán ma már el lehet mondani.
Részt vettem szinte minden szombathelyi iskola építésében. Ott voltam a Désinél, a Bercsényinél, a Vácinál, az Oladinál, a vasvári és a szentgotthárdi új iskola építésénél is. Mindenhol voltak olyan problémák, amiket a szeptember 1-i kezdés előtt nagy sietve kellett megoldani. A Désinél például visszafelé folyt a csatorna egy héttel az átadás előtt. A Vácinál egy magas beosztású városi tisztviselő utasítására negyven méterrel el kellett tolni az épületet, mert a befolyásos szomszédok ezt kérték. Azért, hogy ne menjen be hozzájuk az iskolai konyha szaga. Gyorsan át kellett tervezni a közműcsatornákat, a focipályákat és azt a bizonyos negyven méter helyet ki kellett tölteni. Így lett ott kosárlabdapálya, amihez az oktatási és a pénzügyi osztályvezetőnek is kellett ötven- ötvenezer forintot találni a költségvetésben. Az utolsó napokban a földszinti ablakokat teljesen ki kellett venni, mert az üveges a dróthálós ablakokat olyan pontossággal csinálta meg, hogy az üvegek megrepedtek, mikor a drótszálakat az augusztusi nap felmelegítette. De az is megtörtént, hogy befektettek egy slagot a csatornába, és a víz még fél óra múlva sem folyt el. Ugyanis a közműfektetésnél is hibáztak. A Bercsényi iskolánál a tereprendezés során belevágtak csákánnyal a tíz kilowattos kábelbe, iskolakezdés előtt. Elment a fél város villanya.
- Én épp a Borostyánkő áruházban fizettem volna, amikor az áram hiánya miatt leállt a kassza. Onnan egyenesen a Bercsényihez mentem, nyomban kiderült, hogy kábelrobbanás történt, ezt sínyli a város. Szerencsére nem sérült meg senki. Mindez a sok hiba rengeteg pénzbe került. A Savaria Szálló felújításának költségvetése előzetesen 70 milliós volt, 114 millió forint lett a vége. A megyei elnök tajtékzott. Ha előre tudták volna ezt, nem csinálták volna meg.
Kőzműtérképeket készítettek az eladandó gyárakhoz
Linka Sándor 1983-ban létrehozta a Genplán Gazdasági Munkaközösség és magánvállalkozást. Amint tőle megtudjuk, ez a csapat volt az, amelyik a rendszerváltáskor az eladandó gyárak térkép-hiányosságait igyekezett kompenzálni.
- A Rába gyár, a Pannonplast Műanyagipari Vállalat, egy celldömölki gyár munkáit egyhónapos határidővel vállaltuk, hogy megmérjük a közműveket, hogy térképet tudjanak adni a külföldi vevő cégeknek, mert a térkép hiányában nem vették volna meg. Ezek a közműtérképek a megrendelők részéről nagy sikert arattak. A gmk tíz évig működött.
Bónusz sztori Linka Sándor emlékei közül: Sitke – Balázs Fecó
Linka Sándor máig erősen kötődik Sitke községhez. Balázs Fecót is személyesen ismerte, méghozzá 1987-ből. Akkor ismerkedett meg a Korál együttessel. - Ellenük fociztunk mi sitkeiek, akik húsz év után jöttünk össze egy találkozóra a régi focista társakkal, és nyertünk. 2011-ben említettem meg Balázs Fecónak, hogy van egy sitkei kápolnáról szóló versem, zenésítse meg. Erre végül is nem került sor, de amikor Balázs Fecó temetése volt Budapesten, verssel búcsúzhattam tőle Sitkén, ahol Dr. Székely János megyés püspök celebrálta a gyászmisét a kápolnánál.