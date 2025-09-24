szeptember 24., szerda

Facsemetéket ültettek

2 órája

Lócs: köszöntötték az őszt, az ifjú házasokat és az újszülötteket

Címkék#Lócs#rendezvény#ősz#önkormányzat

Őszköszöntő rendezvényt tartottak Lócson, fákat ültettek. Lócs a legkisebb Vas vármegyei falu.

Merklin Tímea

Hétvégén tartották Lócs hagyományos őszköszöntő rendezvényét, amelyen köszönti a képviselő-testület az újszülötteket és ifjú házaspárokat.

Lócs
Lócs: a facsemetéket maguk az ünnepeltek ültették el az őszköszöntő rendezvényen. Fotó: VN

Idén ismét volt kiket felköszönteni, ami azért nagyszerű, mert erre nincs minden évben lehetőség egy 100 fős kis faluban, amilyen Lócs. Akiket köszöntöttek:

  • ifjú házasok: Andrea és László, Márta és Christoph,
  • újszülöttek: Dominik és Bence.

Lócs lakosainak tiszteletére

Mindegyikük tiszteletére egy-egy facsemetét ajándékozott az önkormányzat, amit maguk a főszereplők ültettek el a patakparti sétányon.

 

