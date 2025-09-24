Facsemetéket ültettek
Lócs: köszöntötték az őszt, az ifjú házasokat és az újszülötteket
Őszköszöntő rendezvényt tartottak Lócson, fákat ültettek. Lócs a legkisebb Vas vármegyei falu.
Hétvégén tartották Lócs hagyományos őszköszöntő rendezvényét, amelyen köszönti a képviselő-testület az újszülötteket és ifjú házaspárokat.
Idén ismét volt kiket felköszönteni, ami azért nagyszerű, mert erre nincs minden évben lehetőség egy 100 fős kis faluban, amilyen Lócs. Akiket köszöntöttek:
- ifjú házasok: Andrea és László, Márta és Christoph,
- újszülöttek: Dominik és Bence.
Lócs lakosainak tiszteletére
Mindegyikük tiszteletére egy-egy facsemetét ajándékozott az önkormányzat, amit maguk a főszereplők ültettek el a patakparti sétányon.
