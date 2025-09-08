Lódarázs-veszély Vasban! - Mutatjuk, melyik erdőt érdemes most kerülni

Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a Farkas-erdőben. A mentesítésig, kérjük, kerüljék el a helyszínt! A Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központunkhoz vezető erdészeti magánút mellett az egyik holtfában lakó rovarok valószínűleg a fészküket védik az arra közlekedőktől - áll a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közleményében.

Lódarazsak a Farkas-erdőben

Fotó: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Lódarazsak a Farkas-erdőben

Hozzáteszik: a környéken figyelmeztető táblákat helyeztek ki. A mentesítést mielőbb elvégzik.

Korábban beszámoltunk róla, egy vasi tó partját lepték el a lódarazsak.