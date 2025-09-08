1 órája
Lódarázs-veszély Vasban! - Mutatjuk, melyik erdőt érdemes most kerülni
Figyelmeztetést tett közzé közösségi oldalán a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra az egyik népszerű vasi erdőben.
Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a Farkas-erdőben. A mentesítésig, kérjük, kerüljék el a helyszínt! A Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központunkhoz vezető erdészeti magánút mellett az egyik holtfában lakó rovarok valószínűleg a fészküket védik az arra közlekedőktől - áll a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közleményében.
Lódarazsak a Farkas-erdőben
Hozzáteszik: a környéken figyelmeztető táblákat helyeztek ki. A mentesítést mielőbb elvégzik.
