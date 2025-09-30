Most érkezett: gyászol a Lord zenekar

Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család. Elment "Kalap" a Lord első billentyűse! Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak! - írták a posztjukban, ami alatt csak úgy záporoznak az együtt érző, szomorú kommentek.

Telt házas Lord-koncert a Dr. Géfin téren

Fotó: Giczi Sándor

Alapítóját, első billentyűsét gyászolja a Lord

Papp László, becenevén Kalap, a Lord zenekar egyik alapító tagja volt. 1970-ben Vassurányban megalapította a Red Fire nevű együttest, amely 1972-ben alakult át Lorddá. A kezdeti felállásban Papp László zongorázott, öccse, Papp Tibor dobolt, Számedli Dezső basszusgitározott, Tóth László pedig énekelt és gitározott. 1974-ig maradt a Lordban, majd családi okok miatt kilépett, és többé nem tért vissza a zenei pályára, de jó kapcsolata megmaradt az együttessel.

Papp László jelentős szerepet játszott a zenekar korai hangzásának kialakításában, zenei képzettsége révén kiválóan játszott zongorán és orgonán.